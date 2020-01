Oprah Winfrey ne produira plus le documentaire sur les abus sexuels dans l’industrie musicale

Début décembre de l’année dernière, Oprah Winfrey a annoncé sa participation à la production d’un nouveau documentaire qui parlera des abus sexuels subis par les femmes dans l’industrie musicale. En ce qui concerne plus particulièrement le cas des prétendus abus commis par Russell Simmons et Def jam. Connaissant Oprah et son goût pour dénoncer les cas de violations des droits de l’homme, cette nouvelle en a ému plus d’un. Malheureusement, Winfrey vient d’abandonner son rôle de producteur exécutif pour les différences créatives.

“J’ai beaucoup de respect pour sa mission, mais étant donné la volonté des cinéastes de sortir le film au Sundance Film Festival avant de croire qu’il est complet, je pense qu’il vaut mieux le mettre de côté”Winfrey a déclaré dans un communiqué par le biais du New York Times. “Je travaillerai avec Time’s Up pour soutenir les victimes et les victimes de violences et de harcèlement sexuels.”

Oprah a poursuivi: “À mon avis, il y a plus de travail à faire dans le film pour éclairer toute l’étendue de ce que les victimes ont enduré et il est devenu clair que les cinéastes et moi ne sommes pas alignés avec cette vision créative”. Elle a ajouté qu’elle “croit et soutient sans équivoque les femmes” qui ont déposé des accusations contre Simmons dans le documentaire.

Le documentaire, qui fera ses débuts au Sundance Film Festival plus tard ce mois-ci, a été produit sous l’accord de Winfrey avec Apple TV +; À la suite du départ de Winfrey, le service de streaming ne distribuera plus le documentaire. Il a été réalisé par Kirby Dick et Amy Ziering, qui avaient auparavant aventuré le documentaire The Hunting Ground sur les agressions sexuelles dans les universités.

“Révéler des vérités dures n’est jamais facile, et les femmes de notre documentaire font preuve d’une force et d’un courage extraordinaires en élevant la voix pour lutter contre les abus sexuels dans l’industrie de la musique”, ont déclaré Dick et Ziering dans un communiqué. “Bien que nous soyons déçus qu’Oprah Winfrey ne soit plus producteur exécutif du projet, nous sommes heureux que Winfrey ait déclaré sans équivoque qu’elle croit et soutient les personnes touchées par le film”.