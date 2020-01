Oprah Winfrey partage son secret avec Stedman Graham pour faire fonctionner leur «relation épanouissante» après toutes ces années

Après avoir été ensemble pendant plus de trois décennies, Oprah Winfrey et Stedman Graham savent ce qui fait une relation réussie.

Les amoureux de longue date ont une romance qui a résisté à l’épreuve du temps et bien qu’ils n’aient jamais noué le nœud, leur amour a continué de prospérer.

Stedman Graham et Oprah Winfrey | Kevin Mazur / . pour Robin Hood

Ayant notamment l’une des relations les plus durables à Hollywood, Stedman et Winfrey sont bien plus qu’un simple copain et copine.

Ce sont des partenaires spirituels qui ont adopté les outils nécessaires à une romance heureuse et épanouissante.

Winfrey est certain qu’ils ne seraient pas ensemble s’ils s’étaient mariés

Pendant des années, beaucoup se sont demandé pourquoi Winfrey et Stedman n’avaient jamais fait le nœud.

Alors que le couple a prouvé qu’il ne s’agissait pas du couple atypique en choisissant de ne pas se marier, la société continue de remettre en cause le raisonnement derrière cette décision.

Bien que les deux aient parlé de ce sujet ces dernières années, Winfrey explique une fois de plus pourquoi elle et Graham n’ont jamais échangé de noces alors qu’elle s’ouvre sur leur relation sans faille dans un nouvel essai dans son magazine O, The Oprah Magazine.

Tout en étant honnête au sujet de sa romance de 34 ans avec l’auteur / éducateur, la reine des émissions-débats révèle qu’elle et Graham ont tous deux envisagé l’idée du mariage, mais ont réalisé que cela n’aurait pas fonctionné.

Bien que Winfrey ait accepté la proposition de mariage de Graham en 1993, le magnat des médias se souvient avoir douté à la minute où elle avait dit «oui».

Stedman Graham et Oprah Winfrey | Collection Jim Smeal / Ron Galella via .

Pas parce qu’elle n’aimait pas Graham, mais simplement parce qu’elle a rapidement réalisé que devenir l’épouse de quelqu’un n’était jamais sa principale priorité.

“J’ai réalisé que je ne voulais pas vraiment de mariage”, a-t-elle déclaré. «Je voulais qu’on me demande. Je voulais savoir qu’il estimait que j’étais digne d’être sa missus, mais je ne voulais pas des sacrifices, des compromis, de l’engagement au quotidien pour faire fonctionner un mariage. Ma vie avec le spectacle était ma priorité, et nous le savions tous les deux. »

S’ils avaient traversé l’échange de noces, Winfrey est certaine qu’elle et Graham «ne seraient pas encore ensemble».

La clé de leur relation réussie

Au lieu d’une relation conjugale, Winfrey dit qu’elle et Graham ont opté pour un «partenariat spirituel», citant Gary Zukav qui définit le terme comme «un partenariat entre égaux à des fins de croissance spirituelle».

Bien que le mode de vie de Winfrey et Graham ne corresponde pas à celui des traditionalistes, ils ne pourraient pas être plus heureux de la façon dont leur relation s’est déroulée au fil des ans.

Stedman Graham et Oprah Winfrey | Daniel Zuchnik / FilmMagic

«Quiconque l’a déjà rencontré est toujours étonné de voir à quel point il est un véritable gentleman. Il est tellement positif », a déclaré Winfrey. «Veut le meilleur pour moi et tous ceux qu’il connaît. Souhaite vraiment bonne chance aux gens. Ne maudit pas. (Je le sais.) Je ne l’ai jamais entendu bavarder ou dire des choses négatives sur qui que ce soit. (Je l’ai fait, beaucoup de fois.) Il est bien nommé parce qu’il est stable comme une montagne. Même tempérament, responsable, digne de confiance, patient. “

Quant à la façon dont ils continuent à faire fonctionner leur romance, Winfrey partage que la compréhension mutuelle en matière de croissance personnelle est la clé de toute relation réussie.

“Notre relation fonctionne parce qu’il a créé une identité au-delà d’être” l’homme d’Oprah “(il enseigne le leadership identitaire à travers le monde et a écrit plusieurs livres sur le sujet)”, a-t-elle expliqué. «Et parce que nous partageons toutes les valeurs qui comptent (l’intégrité étant numéro un). Et parce que nous aimons voir l’autre accomplir et manifester son destin et son but. »

Mariage ou non, ces deux-là ont définitivement la relation idéale et, espérons-le, beaucoup de gens commenceront à modeler leurs propres relations après Winfrey et son beau.