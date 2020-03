Oprah Winfrey subit une chute dramatique lors d’une conférence

Le nom d’Oprah Winfrey est synonyme de succès, peu importe le domaine dans lequel vous décidez de faire partie parce que vous obtenez toujours de l’or. C’est l’une des femmes les plus puissantes, les plus influentes et les plus riches de notre temps. Cette journaliste, présentatrice de télévision, productrice, actrice, femme d’affaires, philanthrope et critique de livres américaine est devenue très connue pour son programme “ The Oprah Winfrey Show ”, l’espace d’interview le plus regardé de l’histoire de la télévision et cela a été fait avec de nombreux prix Emmy. Cependant, cette fois, la productrice n’est pas au courant de ses fantastiques projets, sinon pour un petit accident qui a souffert ce week-end à Los Angeles.

Le célèbre présentateur américain a subi une chute spectaculaire tout en donnant une conférence de la tournée “2020 Vision: Your Life In Focus”. Par coïncidence, Ophra a été expliqué au public à quel point il est important d’avoir un “équilibre”: “Le bien-être, pour moi, signifie que tout est en équilibre. Et l’équilibre ne signifie pas que toutes choses sont égales ou en paix à tout moment”, a commenté le producteur qui vient de faire un mauvais pas qui l’a fait tomber au sol.

Ce petit revers n’a pas interrompu le discours mais il a rendu la vidéo devenue virale sur les réseaux du fait de cette petite coïncidence. Le producteur s’est assis sur le sol pendant un moment et Avec humour, il a voulu minimiser la question: “Mauvaises chaussures!”, Je plaisantais en me levant sans aucun problème. Quelques minutes plus tard, le journaliste a décidé de changer de chaussures pour éviter d’éventuelles chutes.

Qu’est-ce que la tournée “2020 Vision: Your Life In Focus”?

Il s’agit d’une tournée que la présentatrice à succès fait en association avec Weight Watchers, où elle engage une conversation avec des personnalités connues et vise à “faire de 2020 l’année du renouveau et célébrer tout ce que nous devrions être”. Personnages bien connus de la scène télévisuelle américaine Jennifer Lopez, Michelle Obama, Lady Gaga, Tina Fey, Amy Schumer, Dwayne Johnson ou Kate Hudson ont déjà fait partie de l’événement qui se terminera le 7 mars avec Gayle King, meilleure amie du présentateur, comme dernier invité.

