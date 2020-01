Orange TV diffusera “Kosta”, le thriller finlandais avec Fran Perea

L’une des coproductions les plus déconcertantes et prometteuses de ces dernières années a déjà assuré son lancement en Espagne. Et est-ce «Kosta», le thriller développé par The Mediapro Studio, YLE et MRP -et précédemment connu sous le nom de ‘The Paradise’-, arrivera dans notre pays aux mains d’Orange TV dans le courant du second semestre 2020. La plateforme de paiement fera écho au lancement de la fiction finlandaise, qui aura lieu le 9 février aux heures de grande écoute du réseau public, comme l’indique La Vanguardia.

Fran Perea dans ‘Kosta’

Cette coproduction entre la Finlande et l’Espagne a été réalisée par Marja Pyykkö à partir des scripts de Matti Laine, et Sa principale revendication commerciale sera l’implication de Fran Perea, une star du pays nordique après le grand succès de «Los Serrano». Dans ‘Kosta’, le joueur de Malaga incarne un policier local qui doit collaborer avec un agent finlandais vétéran pour résoudre une vague de crimes qui ravagent Los Pacos, une communauté de 25 000 Finlandais basée à Fuengirola.

Le tueur met fin à la vie des vieilles femmes non protégées, donc les protagonistes ils devront entreprendre une recherche de contre-la-montre, physique et émotionnelle, pour mettre fin au meurtre. Avec Perea, nous verrons l’interprète finlandaise bronzée Riitta Havukainen et Óscar Zafra (“ Victime numéro 8 ”) et l’initiée María Romero, qui a réalisé un tournage qui entrelaçait le castillan, l’anglais et le finnois.

Relation future

L’accord entre Orange TV et The Mediapro Studio n’est pas surprenant si l’on considère que les deux sociétés ont renforcé leurs liens avec «Caminantes», la première série originale de la compagnie de téléphone qui est développé par le producteur catalan. Cette fiction d’horreur, qui prend pour protagonistes un groupe de jeunes disparus lors du Camino de Santiago, atteindra également la plateforme exclusivement en 2020.

.