‘Ori and the Will of the Wisps’ achève la production, sortira le 11 mars

Moon Studios est allé sur Twitter pour annoncer que Ori et la volonté des mèches est devenu or. Le suivi de l’élégant Ori et la forêt aveugle sortira le 11 mars sur Xbox One et PC.

Dans la suite, les joueurs se lanceront dans une toute nouvelle aventure où vous rencontrerez des ennemis imposants et des énigmes difficiles dans votre quête pour découvrir le vrai destin d’Ori.

Et si vous aimez les éditions Collector, n’oubliez pas de prendre l’Ori et la volonté de l’édition Collector de Wisps, qui comprend le jeu sur disque, un CD de musique de collections de piano, SteelBook, un emballage premium, un livre d’art, et téléchargement numérique de la bande originale.

Ori and the Will of the Wisps est devenu GOLD🌟! Un grand bravo à Moon Studios et à toute l’équipe.

Découvrez le destin d’Ori le 11 mars en précommandant la magnifique édition collector chez vos détaillants préférés! #OritheGamehttps: //t.co/0X4k52q5WM pic.twitter.com/AktsXNiMqn

– Ori the Game (@OriTheGame) 28 janvier 2020