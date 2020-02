Oriol Junqueras décide de la crise entre JuntsXCat et ERC dans ‘Lo de Évole’

Le journaliste Jordi Évole a présenté son nouveau format télévisé ce dimanche 2 février après avoir quitté «Saved» il y a des mois. «Lo de Évole» est le titre de ce nouveau format dans lequel la main de Producciones del Barrio tente d’apporter l’essence de la mythique «corde des prisonniers» de Jesús Quintero à notre réalité actuelle. Pour y parvenir, il est entré dans plusieurs prisons pour rencontrer des dizaines de détenus qui ont quelque chose à dire. Des visages connus et aussi de nombreuses personnes anonymes qui dépeignent leur réalité à l’intérieur de ces murs de peinture à travers des interviews sincères.

L’une des discussions que nous verrons dans le format est celle menée par Évole et Oriol Junqueras, le leader politique de l’ERC qui est dans la prison de Llenoders purgeant une peine de 13 ans pour détournement de fonds et sédition. C’est la première fois que nous voyons une réunion avec Junqueras en prison avec des caméras, donc l’intérêt informatif qui l’a suscité est très élevé. En outre, il convient de rappeler que cela s’est produit juste au moment où Quim Torra, président de la Generalitat, a annoncé des élections anticipées en Catalogne après la rupture avec l’ERC. Quelque chose qui rend certainement votre témoignage plus pertinent.

Oriol Junqueras dans «Lo de Évole»

“Une interview compliquée”

‘Lo de Évole’ a montré dimanche 2 février un aperçu de l’interview complète qui sera diffusée une semaine plus tard en prime time. Un bref apéritif dans lequel le moment où Junqueras est aujourd’hui se reflète très bien. “Pour moi, cette interview est difficile car quand j’aurai fini j’irai dehors, mais tu restes. Et cela le rend différent. Je veux que vous compreniez que je vais vous demander ce que je pense que je devrais vous demander. Malgré les circonstances “, commence Évole, ce que Junqueras comprend parfaitement. “Vous ferez le culebreo que vous faites habituellement”, poursuit le présentateur, auquel Junqueras n’hésite pas à répondre avec ironie et humour que “j’essaie d’imiter le bon style des journalistes”.

Le présentateur lui dit que l’ancien ministre de l’Intérieur et de la Justice Juan Alberto Belloch a avoué que “J’attendais cette interview avec impatience. Il a dit que c’était une interview nécessaire parce que vous êtes quelqu’un d’important pour résoudre le conflit entre la Catalogne et le reste de l’Espagne, bien qu’il doute également que vous soyez suffisamment mûr pour assumer cette responsabilité. ” Junqueras indique clairement que “s’il s’agit de démêler, je vais toujours démêler” et il reconnaît que “si je suis mûr pour le faire, je ne sais pas, cela doit être dit par les autres”. Cet esprit de démêlage est évident lorsque Évole s’intéresse à la distance entre Junts per Catalunya et ERC. “Ce sont les problèmes habituels qui existent aussi chez les journalistes de différentes chaînes, et même parmi eux”, dit-il, auquel Évole n’hésite pas à répondre. “nous ne fusionnons pas”, quelque chose que Junqueras lui rappelle alors qui s’est déjà produit.

C’est la vie de Junqueras en prison

Évole s’intéresse à l’opinion de Junqueras sur ceux qui affirment vivre dans «l’hôtel Lladoners», ce que le politicien nie fortement. “Je n’ai aucun privilège. Ici j’enseigne toutes sortes de choses. J’enseigne l’histoire et le cinéma dans lesquels nous commentons des scènes de film ou j’enseigne la lecture, par exemple “, dit-il, avant de révéler l’un des nouveaux mots d’argot de prison qu’il a incorporé dans son vocabulaire: “Certains sont irréproductibles devant un appareil photo. Parmi les plus normaux que nous utilisons, il y a par exemple le ‘chabolo’, quand vous vous référez à la cellule.”

