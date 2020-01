Orion trouve un directeur pour le thème «Halloween -10 -31»

Orion Pictures a trouvé leur réalisateur pour leur Eli Roth-horreur produite 10-31, qu’il appelait auparavant «l’un des meilleurs et des plus effrayants lieux d’un film d’horreur que j’ai lu depuis des années».

Gigi Saul Guerrero dirigera le thriller d’horreur à propos d’une jeune femme qui emmène sa nièce et son neveu en train de traiter et de découvrir une note dans un emballage de bonbons l’informant qu’il y a un tueur en liberté dans son bloc, rapporte Deadline.

“Très rarement, vous obtenez un script qui vous attrape par la gorge, vous tient jusqu’à la dernière page et vous fait des cauchemars après”, a également déclaré Eli Roth à propos de Ian Shorr et Peter GambleLe script, basé sur une histoire de Laurie Ashbourne et histoire d’écran par Kathy Charles.

Guerrero a réalisé le court-métrage El Gigante, ainsi qu’un épisode du film américain “The Purge” et du film “Into the Dark” de Hulu Culture Shock.