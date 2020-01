Orlando Brown affirme que Nick Cannon lui a donné du sexe oral

Nick Cannon fait face à une étrange accusation.

L’ancien acteur de «That’s So Raven», Orlando Brown, affirme que la star de «Wild‘ N Out »lui a fait une fellation. Dans une vidéo publiée en ligne (via Complex), Brown a partagé l’histoire bizarre.

«Tu veux que je prévienne tout le monde? D’accord, très bien. Nick, je te laisse sucer ma bite », a déclaré Brown. «Je laisse Nick sucer ma bite. Et je l’ai aimé. C’était bien, très bien. Nick, tu as sucé ma bite. Mais tout le monde sait que vous l’avez fait en tant que femme. Mais Nick tu as sucé ma bite. “

Il a ri en ajoutant: “Nick a sucé la bite.”

Il n’existe aucune preuve à l’appui de sa réclamation. Brown et Cannon étaient tous deux d’anciens enfants vedettes de Nickelodeon et de Disney Channel. Brown a des antécédents de comportement étrange. Il avait précédemment affirmé avoir eu une relation sexuelle avec sa co-vedette de «That’s So Raven» Raven-Symoné. Il a également été arrêté pour drogue. Il a parlé de ses combats avec la santé mentale et la toxicomanie et l’alcoolisme dans une interview en 2018 avec le Dr Phil.

Nick n’a pas répondu à ses commentaires, mais l’accusation fait suite à sa querelle avec Eminem. Sur son titre diss “The Invitation”, il accuse Em d’avoir des relations sexuelles orales avec son chauffeur. “J’ai entendu que votre chauffeur a obtenu une vidéo de vous sucer une bite / Vous l’avez payé, puis licencié, maintenant qui est vraiment l’op?” Eminem a nié plus tard la réclamation.

MISE À JOUR: Nick Cannon a répondu aux réclamations d’Orlando Brown. Au début, il a ri, mais a ensuite décidé que c’était quelque chose qui méritait une attention sérieuse.

“Mais c’est un autre exemple crucial de quand nous permettons à nos jeunes artistes d’être prématurément exposés par cette affaire démoniaque et laissés à eux-mêmes”, écrit-il. «Nous avons besoin de meilleurs systèmes de soutien pour nos jeunes et prenons soin des nôtres. J’ai regardé plusieurs de ces vidéos de jeunes frères et tout ce que je vois, c’est un appel à l’aide. »

Il veut plutôt «l’embrasser» et lui obtenir l’aide dont il a besoin. «Cela me fait vraiment mal au cœur de voir que nous avons permis à Orlando, ainsi qu’à divers autres jeunes artistes talentueux que nous aimions grandir, de s’amenuiser après que ces sociétés en aient fait des milliards», a ajouté Nick. «Maintenant, en raison de la toxicomanie et des troubles psychiatriques diagnostiqués, nos proches implorent maintenant sans but l’attention qu’ils ont déjà reçu, au lieu de l’aide dont ils ont réellement besoin.»

Il a fini par appeler les médias pour leur rôle. «Les parties les plus irresponsables impliquées dans tout cela sont nos médias, en particulier les« culturellement conscients ». Pour nous, continuer à publier des calomnies et à nous abattre mutuellement pour obtenir des appâts cliquables afin de rendre ces plates-formes propagées par la suprématie blanche plus d’argent est stupide et déplorable. Ces tactiques cannibales ne détruisent que «nous». »

Voir ce post sur Instagram

Quand j’ai vu ça pour la première fois, je pensais que c’était hilarant !!!! 🤣🍆💦😂😂😂 Mais après avoir mis un peu d’effort cognitif et de réflexion analytique sur la situation, j’ai compris quelle belle opportunité pour un «moment d’apprentissage»! Tout d’abord, permettez-moi de dire que je prie pour le jeune frère Orlando même si je ne le connais pas vraiment personnellement, j’ai toujours aimé et apprécié son talent et j’ai été fan de son travail passé. Il était putain de brillant dans le Major Payne, et nous a tous fait rire sur “Thats So Raven”. Mais c’est un autre exemple crucial où nous permettons à nos jeunes artistes d’être prématurément exposés par cette affaire démoniaque et laissés à eux-mêmes. Nous avons besoin de meilleurs systèmes de soutien pour nos jeunes et prenons soin des nôtres. J’ai regardé plusieurs de ces vidéos de jeunes frères et tout ce que je vois c’est un appel à l’aide. Donc, je ne sais pas s’il y a de vrais leaders ou des individus solides dans la vie de ce jeune homme, mais embrassons-le et resserrons-le pour qu’il ne devienne pas une autre victime perdue de ces circonstances hollywoodiennes. Je crois en effet que ce frère a le talent que Dieu a donné pour être sur Wildnout mais ce n’est certainement pas la façon d’auditionner, cela me fait vraiment mal au cœur de voir que nous avons permis à Orlando, ainsi qu’à divers autres jeunes artistes talentueux que nous avons grandis d’aimer, de simplement disparaître après que ces sociétés en ont fait leurs milliards. Maintenant, en raison de la toxicomanie et des troubles psychiatriques diagnostiqués, nos proches implorent maintenant sans but l’attention qu’ils ont déjà reçu, au lieu de l’aide dont ils ont réellement besoin. Pendant que nous nous asseyons et rions… Les parties les plus irresponsables impliquées dans tout cela sont nos médias, en particulier les «culturellement conscients». Pour nous, continuer à publier des calomnies et à nous abattre mutuellement pour obtenir des appâts cliquables afin de rendre ces plates-formes propagées par la suprématie blanche plus d’argent est stupide et déplorable. Ces tactiques cannibales ne détruisent que «nous». Vraiment, dans un post comme celui-ci, qui gagne ??? Nous pourrions rire, plaisanter, passer les commérages à travers nos vibrations à basse fréquence, mais est-ce que cela vous fait vraiment du bien ??? Surtout en sachant qu’il existe des pouvoirs supérieurs qui vous regardent. Je tiens donc @iheartradio @complex @worldstar responsable!…

Un message partagé par NICK CANNON (@nickcannon) le 22 janvier 2020 à 13 h 27 HNP