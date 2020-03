Orlando Jones et Ricky Whittle: «American Gods» Feud, DM privés

Qu’est-ce que les dieux ont fait?

Orlando Jones, d’American Gods, s’en est pris à l’ancienne co-star Ricky Whittle sur les réseaux sociaux samedi, publiant ce qui semble être une communication privée de Whittle – probablement sans son consentement – que Jones dit avoir reçue en décembre.

Dans un long message direct sur Twitter, Jones prétend être de Whittle, Whittle exprime sa préoccupation pour Jones, qui a été rendu public ce mois-ci avec son renvoi de la série Starz. “J’aimerais parler de ce que vous voulez réellement et de ce que vous faites à la famille”, écrit Whittle, probablement en réponse aux affirmations de Jones selon lesquelles il n’a pas été ramené pour la troisième saison à venir parce que le nouveau showrunner Charles “Chic” Eglee pensait que Jones ‘personnage, M. Nancy, envoie “le mauvais message” à “l’Amérique noire”.

Le message que Jones dit provenir de Whittle continue: «Utiliser la carte du racisme pour brûler la maison de vos amis est intelligent, mais nous savons tous les deux que c’est de l’incompétence et non du racisme et nous sommes pris entre deux feux… Nous avons totalement renoncé à l’incompétence, mais en tirant le carte de course à [incite] les trolls publics sont une tactique de taureaux et vous le savez. “

Le billet de Jones annote l’échange présumé privé, déclarant que Whittle “n’a aucune idée de ce qui s’est passé entre moi, [American Gods production company] Freemantle et Starz. Nvr a demandé, nvr se souciait. ” Il ajoute: “Vous êtes la star de la série, vous en savez donc bien plus que moi sur tout cela.”

TVLine a contacté les représentants de Whittle, Jones, Starz et Freemantle pour commenter.

Les troubles dans les coulisses de la série fantastique rivaliseraient avec le drame de la guerre entre les anciens dieux et les nouveaux. Les showrunners originaux Bryan Fuller et Michael Green ont quitté la série en novembre 2017 pour des «différences créatives». les membres de la distribution Kristin Chenoweth et Gillian Anderson sont partis peu après.

Jesse Alexander d’Hannibal a ensuite été nommé à la tête de l’émission de concert avec le producteur exécutif Neil Gaiman, dont le roman de 2001 est la source d’American Gods. Mais des reportages en septembre 2018 indiquaient qu’Alexander avait été mis à l’écart pendant le tournage de la saison 2 à la suite de problèmes de production, de retards et de falsification de scripts effectués par des acteurs frustrés.

En mars 2019, Starz a annoncé que l’ancien EP de Shield Eglee présiderait la saison 3.

Après avoir publié en décembre 2019 qu’il ne reviendrait pas en tant que série régulière dans la saison 3, Jones – dont les crédits d’écriture incluent A Different World et MADtv – a révélé qu’il était l’un des acteurs appelés à créer des scènes. “Je me suis soudain retrouvé à écrire, pas seulement M. Nancy, mais Ibis et Salim et les Jinn et Sam Black Crow et Shadow Moon et tous les personnages de couleur qui n’étaient pas écrits”, a-t-il déclaré à TVLine.

À l’époque, la série a publié une déclaration selon laquelle les intrigues d’American Gods “ont constamment évolué et évolué pour refléter la mythologie complexe du matériau source”, et que l’option de Jones n’a pas été choisie parce que son personnage, le Vieux Dieu M. Nancy , “Ne figure pas dans la partie du livre sur laquelle nous nous concentrons dans la saison 3.” (Lire l’intégralité de la déclaration ici.) En outre, un représentant d’Eglee a qualifié la caractérisation du showrunner de Jones «inexacte à tant de niveaux, de la macro au micro – le moins étant que M. Eglee ne soit même pas ‘ du Connecticut »(comme le dit M. Jones).»