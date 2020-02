Orson Bean mort à 91 ans – frappé par la voiture

L’acteur et comédien vétéran Orson Bean est décédé vendredi soir après avoir été heurté par une voiture alors qu’il traversait une rue de Venise, en Californie. Il avait 91 ans.

Vétérinaire de l’armée qui était stationné dans le Japon d’après-guerre au milieu des années 1940, Bean (né à Dallas Frederick Burrows) a commencé sa carrière de divertissement en tant que magicien, avant de se lancer dans la comédie. À partir des années 1950, il était un panéliste régulier sur To Tell the Truth. Il est également apparu dans d’autres jeux télévisés ainsi que dans The Tonight Show de Johnny Carson (sur lequel il serait invité plus de 200 fois).

Les crédits d’acteur télévisé de Bean incluent (mais ne sont en aucun cas limités à) Mary Hartman, Mary Hartman et son spin-off Fernwood 2Nite, The Facts of Life, Dr.Quinn Medicine Woman, Normal Ohio, 7th Heaven et Desperate Housewives. Plus récemment, il est apparu dans un épisode de novembre 2018 de Superstore et la dernière saison de Grace et Frankie (qui a été abandonnée le 15 janvier).

Parmi ses nombreux crédits sur scène, il a obtenu une nomination aux Tony Awards en 1961 pour la comédie musicale Subways Are for Sleeping et a apprécié une longue période dans la comédie Never Too Late. Ses rôles au cinéma comprenaient Being John Malkovich et The Equalizer 2.

Les survivants de Bean incluent sa troisième épouse / Dr. Quinn co-star Alley Mills, qu’il a épousé en 1993.

