Ortega Cano accuse Kiko Matamoros d’avoir critiqué Ana Mª Aldón, “fatiguée d’être ridiculisée par nous”

Kiko Matamoros a toujours été caractérisée par son manque de tact lorsqu’il s’agit de commenter un sujet. À plusieurs reprises, le collaborateur de «Save me» a pris plus d’une critique de ses collègues et présentateurs pour avoir été si controversé. Une fois de plus, Matamoros l’a encore fait et cette fois la colère a été prise à Ortega Cano.

Antonio David Flores parlant avec Ortega Cano par Kiko Matamoros

Après avoir vu quelques images d’Ana María Aldón dans ‘Survivientes 2020’, le commentateur a défini comment il voit la relation que la survivante entretient avec son mari, Ortega Cano: “Ce qui nous émeut, c’est que sa vie à côté d’Ortega est une douleur dans le cul, elle ressemble plus à une femme de chambre qu’autre chose“Le collaborateur de” Sálvame “était d’avis. Comme si cela ne suffisait pas, il a demandé au programme de cesser d’enregistrer le chant de l’épouse du torero.

En quelques minutes, Antonio David Flores a reçu un appel du droitier avec une énervée monumentale, à tel point que le ton a été entendu très fort. La colère de Cano était telle qu’il n’a pas permis à son ex-fils de lui donner des explications et qu’il a raccroché avant. Cependant, Flores a transmis les mots de son ex-beau-père à Kiko Matamoros: “Il était assez irrité, il en avait assez d’essayer de leur faire du mal et de se moquer d’eux, il se demande quand il aura une heure de son temps merveilleux pour que je puisse lui expliquer les choses “, a déclaré Flores.

“Il vient de dire ça?”

En écoutant les mots que Antonio David Flores du torero avait transmis, Kiko Matamoros avec un ton ironique s’attendait à autre chose: “Est-ce qu’il vient de dire ça?”. Puis il est allé à la caméra pour répondre à Ortega Cano avec beaucoup plus de respect: “Vous savez, professeur, que lorsque quelqu’un participe à un concours de ce type, il n’est pas exempt de critiques, j’ai essayé d’être respectueux”. “Vous utilisez une ironie blessante et cela le blesse et le dérange parce que finalement c’est sa femme qui passe un mauvais moment”, répond Antonio David Flores, ce qui fait finalement se rétracter Matamoros de ce qui précède: “Je m’excuse” l’enseignant. “

.