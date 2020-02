Oscar 2020 Awards: films Netflix qui ont remporté un prix et que vous pouvez regarder

Oscars 2020: films Netflix qui ont remporté un prix et que vous pouvez regarder | INSTAGRAM

La célèbre application Netflix a une bonne liste de films qui ont réussi à obtenir un prix des plus importants de l’industrie cinématographique, il vaut donc la peine de les vérifier.

Il y a très peu de choses pour célébrer l’Oscar 2020, donc il y a une atmosphère assez dense, entre nervosité et émotion, car vous voulez déjà savoir quel film remporte un prix ou quels acteurs les remporteraient cette année, alors nous attendons.

Dans l’histoire du cinéma, il y a beaucoup de films qui ont remporté un Oscar, donc si vous avez Netflix, vous pouvez en trouver là-bas. Dans cette note, vous pouvez trouver quels films ont remporté un Oscar et que vous pouvez regarder sur la célèbre plate-forme de streaming Netflix:

Les bons garçons de 1990

Henry, un garçon de 13 ans originaire de Brooklyn, vit fasciné par le monde des gangsters. Son rêve se réalise lorsqu’il entre dans la famille Pauline.

Rayon de 2004

Aveugle depuis l’enfance, Ray Charles surmonte la pauvreté, les obstacles, la dépendance et devient une légende de la musique.

La fille dragon tatouée de 2011

Mikael Blomkvist, un journaliste financier malheureux, trouve la possibilité de racheter son honneur après avoir été embauché par le riche industriel suédois Henrik Vanger pour résoudre le meurtre de Harriet, la nièce de Vanger, survenue il y a 40 ans. Vanger pense que Harriet a été tué par un membre de sa propre famille. Lisbeth Salander, une chercheuse inhabituelle mais ingénieuse, se joint à la recherche de la vérité sur Blomkvist.

Django Without Chains 2012

Un ex-esclave s’associe à un chasseur de primes allemand qui l’a libéré et l’aide à retrouver les criminels les plus recherchés du sud des États-Unis, dans l’espoir de retrouver sa femme.

Douze ans d’esclavage 2013

Avant la guerre civile aux États-Unis, Solomon Northup, un homme noir et libre de Saratoga Springs, New York, est kidnappé et vendu comme esclave à un propriétaire maléfique du sud.

La théorie de tout 2014

Pendant les années 60, l’étudiant et futur physicien de l’Université de Cambridge Stephen Hawking tombe amoureux de sa partenaire Jane Wilde. Bien qu’il soit diagnostiqué avec une maladie dévastatrice, lui et Jane ouvrent de nouvelles voies scientifiques.

2014 birdman

Un acteur à l’ancienne, qui a triomphé dans le passé en incarnant un super-héros, tente de retrouver la gloire perdue en montant une pièce à Broadway.

Le grand pari de 2015

Quatre investisseurs sagaces tentent de profiter de la crise économique que le monde a commencé à subir en 2008. Mais leurs investissements à risque finissent par les conduire vers le côté le plus sombre de l’économie, où rien ni personne n’est ce qu’il semble être.

La renaissance de 2015

Le trappeur Hugh Glass tente de se venger de ses compagnons, qui l’ont laissé blessé dans la forêt après avoir été attaqué par un ours, pensant qu’il mourrait, victime de blessures et de la rudesse de l’environnement et de l’hiver. Cependant, le ressentiment qu’il ressent est plus fort que toute adversité, et Glass ne permettra à personne ni à personne de le priver de satisfaire sa haine.

