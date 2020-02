Oscar 2020: les Mexicains en compétition pour un prix | INSTAGRAM

Comme au cours des cinq dernières années, la présence mexicaine à la remise des Oscars donnera de quoi parler.

Pour la cérémonie d’aujourd’hui, le numéro 92, la costumière Mayes Rubeo et le directeur de la photographie Rodrigo Prieto arrivent à l’abri de la reconnaissance de la guilde.

D’une part, Rubeo, qui a travaillé sur des blockbusters tels que “Avatar”, “The Great Wall” et “Thor: Ragnarok”, a une chance de prendre la statuette pour son travail sur la bande “Jojo Rabbit”, depuis qu’il a récemment reçu le Prix ​​de l’Union des concepteurs de costumes des États-Unis.

C’est la première fois qu’un Mexicain concourt dans cette catégorie, et bien que la semaine dernière il n’ait pas reçu le prix BAFTA (de la British Academy), la possibilité de succès est latente.

D’un autre côté, Rodrigo Prieto, dont le talent et la technique se manifestent dans des films tels que “Babel”, “Argo” ou “Secret in the Mountain”, a récolté le respect de ses collègues pour “The Irish”, un film du roman de Martin Scorsese. pour sa finition visuelle dans la recréation de différentes époques.

Nominé en plus des prix BAFTA, ceux du Cinematographers Syndicate et tous les grands de l’industrie mondiale, le Mexicain n’a pas la tâche facile, car son collègue Roger Deakins est le favori de “1917”, de Sam Mendes.

Mais rien n’est écrit, et des surprises … peuvent être données.

.