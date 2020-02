Óscar et Andrea, face à la lumière qui a couché avec Ismaël après «L’île des tentations»

* En préparation

Dans la nuit du mardi 18 février, Cuatro a publié le dernier direct de «Le débat des tentations», dans lequel Andrea Gasca et Ismael Nicolás se sont rencontrés à nouveau après l’enregistrement de la spéciale enregistrée six mois après «L’île de tentations ». Une rencontre au cours de laquelle ils se sont souvenus de leurs reproches mutuels lors de leur passage dans la réalité et ont fini par libérer la langue d’Ismael, qui a fini par révéler qu’ils avaient entretenu des relations après qu’Andrea a accepté de quitter l’île avec Oscar.

Ismael, Andrea, Óscar et Andrea, réunis dans «Le débat des tentations»

