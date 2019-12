Oscar Isaac s'attendait à une romance entre Finn et Poe RiseofSkywalke

Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais certainement entre le pilote de la Résistance Poe Dameron (Oscar Isaac) et l'ancien charismatique soldat d'assaut Finn (John Boyega), il y avait de la chimie depuis qu'ils se sont tous deux rencontrés dans Star Wars: The Force Awakens (2015) . Ce n'est peut-être pas votre cas, mais ce à quoi s'attendaient de nombreux fans de la dernière trilogie Star Wars, c'est que cette paire de héros s'est finalement retrouvée ensemble dans Rise of Skywalker et que Disney a mis fin à son évidente bromance … et Isaac lui-même s'attendait à ce que cela se produise de cette façon, mais a récemment révélé qu'il y avait des gens qui n'étaient pas encore préparés pour que cela se produise. Oui, je veux dire Disney.

Dans une récente interview avec IGN, Isaac a expliqué son intérêt parce que Finn et Poe ont déjà joué dans une romance au-delà d'une petite amitié, mais ont également révélé qu'il avait trouvé une certaine résistance à cet égard. Parce qu'apparemment Il y a encore des gens qui ne sont tout simplement pas préparés à cela:

«Je pense qu'il aurait pu y avoir une histoire d'amour très intéressante, avec une vision de l'avenir, pas même avec une vision de l'avenir, tout comme, la pensée actuelle, là, quelque chose qui n'avait pas encore été exploré; en particulier la dynamique entre ces deux hommes en guerre qui aurait pu tomber amoureux l'un de l'autre », a expliqué Isaac à IGN. "J'essaierais de pousser un peu dans cette direction, mais les seigneurs Disney n'étaient pas prêts à le faire."

Alors que Disney a accepté d'inclure le premier baiser LGBT + dans Rise of Skywalker (qui a d'ailleurs été censuré dans diverses parties du monde), il faut le dire: cela ne semble pas assez risqué. C'est un petit pas pour la communauté, mais j'ose dire que Disney a encore besoin de courageQuand, au lieu de proposer une vraie romance entre Poe et Finn, ils ont été contraints de flirter avec quelqu'un d'autre … d'un sexe différent. Très forcé.

Star Wars: The Rise of Skywalker créé le 19 décembre.

