Oscar: Les sites emblématiques de Los Angeles qui vous feront sentir comme une star | AP

Aujourd’hui, la Hollywood Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) reconnaît le meilleur de l’industrie cinématographique américaine, et pour se sentir proche des stars de cinéma, il suffit de visiter ces sites à Los Angeles dignes d’un Oscar.

Le boulevard emblématique

Il n’y a pas de voie plus emblématique pour le cinéma que Hollywood Boulevard, car il y a le Théâtre Dolby, où la cérémonie de remise des prix a lieu et parce qu’il y a le Hollywood Walk of Fame, où les stars rendent hommage à ceux qui travaillent dans l’industrie du divertissement; Le premier a été placé en 1960.

Les célébrités peuvent répéter pour les Oscars

Il y a aussi le Chinese Theatre of Hollywood et les Ripley’s et Madame Tussauds. Dans ce dernier, on peut avoir une image avec les histrions les plus célèbres du cinéma.

Digne d’un musée

Il Musée d’Hollywood, au 1660 Highland Avenue, c’est pour les cinéphiles et les collectionneurs de souvenirs. C’est l’un des joyaux d’Hollywood avec plus de 10 000 accessoires et articles de films classiques et actuels distribués dans un immeuble de trois étages.

Particulièrement populaires sont les expositions de Marilyn Monroe et Lucille Ball, ainsi que celle de Dungeon of Doom, qui présente des morceaux de certains films d’horreur.

Ce signe indubitable

Sur le mont Lee Hill, parc de Griffith Park, le signe bien connu formé par les lettres du mot est situé Hollywood.

Il Panneau Hollywood, comme on l’appelle en réalité, mesure 13,7 mètres de haut et 106,7 mètres de long, et a été créée il y a près d’un siècle, en 1923, pour une campagne de publicité extérieure d’un complexe immobilier appelé “Hollywoodland”.

Bien que le but du signe ait évolué au fil des années, son message fondamental d’aspiration reste le même: c’est un endroit où la magie est possible, où les rêves peuvent devenir réalité “, explique l’organisation sur son site Internet. responsable de sa maintenance et de sa diffusion, The Hollywood Sign Trust.

Les meilleures tenues

Dans les installations du Fashion Institute of Design & Merchandising (FIDM), situé au centre-ville, certaines tenues qui ont été utilisées dans les films nominés cette année pour la meilleure conception de costumes sont exposées.

Art of Motion Picture Costume Design “a des échantillons de Jojo Rabbit, The Irishman, Joker, Little Women and Once Upon a Time … In Hollywood, ainsi que d’autres longs métrages présentés en 2019, tels qu’entre les couteaux et les secrets, The Aeronauts, Downtown Abbey, Star Wars: The Rise of Skywalker and Avengers: Endgame.

L’exposition nouvellement publiée sera disponible jusqu’au 21 mars. Entrée libre.

