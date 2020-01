Oscar n’aura plus d’hôte | Instagram

Pour la deuxième année consécutive, les prix Oscar Ils n’auront pas d’hôte.

Karey Burke, président de ABC Entertainent, a confirmé que la remise des prix du film qui aura lieu le 9 février aura le même dynamique que l’année précédente.

Nous espérons avoir une liste de nominations très commerciales et avec des éléments incroyables qui, ensemble, nous font penser que nous aurons à nouveau un spectacle très divertissant “, a déclaré Burke dans le panneau de nouvelles qui a présenté la chaîne à l’événement TCA Winter, en Californie

Avec une diminution des années précédentes d’audition, celle des 2019 ouvert un pourcentage minimum, attribué au rejet de la décision Kevin Hart pour mener le gala des accusations contre lui.

Il a également légèrement augmenté grâce à la présence de Lady gaga et Bradley Cooper, qui a suscité la controverse pour leur romance présumée, qu’ils “ont diffusée” sur scène.

Un peu moins de 30 millions, selon chiffres officiels, était le nombre de personnes qui ont assisté à la dernière cérémonie de remise des prix, dans laquelle le film Livre vert: une amitié sans frontières a remporté le prix principal de l’Académie, qui annoncera ses nominations pour cette année lundi prochain.

Ce fut une excellente année dans le divertissement et nous sommes confiants dans ce qui peut se passer pour cette cérémonie “, a déclaré Burke lors de la réunion avec les critiques de la télévision.

Pour cette édition, on suppose que, en plus des candidats à l’assurance pour Oscar tels que Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Renée Zellweger, Scarlett Johansson et Adam Driver, il peut y avoir des noms qui donneraient de la variété au spectacle, comme Beyoncé et Elton John dans la meilleure chanson originale, et Jennifer Lopez en tant que meilleure actrice de soutien.

D’un autre côté, il a été annoncé l’année dernière que Dix Les films internationaux, y compris les offres acclamées de Corée du Sud, d’Espagne et du Sénégal, figurent sur la liste productions en compétition pour les nominations Les oscars, célèbre Academy Awards.

La meilleure liste internationale de rubans, annoncé lundi dernier par l’Académie des arts et des sciences du cinéma comprend “Parasite” de Bong Joon Ho, “Pain and Glory” et “Atlantics” semi-autobiographique de Pedro Almodóvar, entrée sénégalaise du directeur de l’histoire Mati Diop.

Au mois de mai 2019, Diop est devenue la première femme noire à concourir pour le premier prix du Festival de Cannes.

Cet honneur est allé à “Parasite”, tandis que “Atlantics” a remporté l’honneur du Grand Prix du Festival. Si “Parasite” ou “Atlantics” recevaient des nominations, ils marqueraient le premier pour la Corée du Sud et le Sénégal, respectivement.

C’est la première année que Oscar Il sera récompensé précédemment par un nouveau nom: meilleur long métrage international. La catégorie était auparavant connue sous le nom de meilleur film Langue étrangère

La dix films Les finalistes sont: “L’oiseau peint” de la République tchèque; “Vérité et justice” de l’Estonie; “Les Misérables” de France; “Ceux qui sont restés” de la Hongrie; “Honeyland” du nord de la Macédoine; “Le Corpus Christi” de Pologne; “Beanpole” de la Russie; “Atlantics” du Sénégal; “Le parasite” de la Corée du Sud et “La douleur et la gloire” de l’Espagne.

La liste a été sélectionnée parmi 91 films Convient aux nominations. La Film Academy a annoncé lundi neuf listes restreintes, dans des catégories comprenant le meilleur film documentaire, les effets visuels et chanson originale.

