Oscars 2020: liste complète des nominés Netflix

C’est cette période de l’année. C’est la saison des Oscars et ce soir, les meilleurs films et documentaires de l’année seront célébrés lors de l’inauguration des Oscars. Quels films et documentaires Netflix est nominé pour les Oscars? Voici la liste complète de leurs concurrents pour 2019/20.

Netflix n’a cessé d’augmenter en ce qui concerne les nominations aux Oscars et les prix. En 2019, ils ont géré un total de 15 nominations, mais pour 2020, ils l’ont éclipsé avec 24 nominations.

Voici une ventilation de chaque titre Netflix nominé pour un Oscar pour 2020.

L’Irlandais

Le film le plus évident que nous avons sélectionné sur cette liste, The Irishman, est le plus susceptible de remporter plusieurs Oscars aux Oscars en 2020.

Les critiques ont fait d’innombrables éloges sur la dernière épopée de Martin Scorsese et, à sa sortie, nous soupçonnons que les abonnés seront également enthousiastes. Avec un casting phénoménal et un équipage tout aussi excellent, il serait quasiment impossible pour l’Irlandais de ne pas gagner au moins un Academy Award.

À en juger par la réponse des critiques, Robert De Niro et le début sont à leur meilleur. Avec plusieurs lauréats de prix académiques travaillant sur The Irishman, c’est une recette pour le succès de la reconnaissance.

Les catégories pour lesquelles l’Irlandais est le plus susceptible d’être nominé et potentiellement gagnant sont:

Catégorie / NominéNominésMeilleure imageL’irlandaismanMeilleur acteur dans un rôle de premier planRobert De NiroMeilleur acteur dans un rôle de soutienAl Pacino & Joe PesciConception de costumesSandy Powell et Christopher PetersonMeilleur réalisateurMartin ScorseseMeilleur scénario adaptéSteven ZaillianMeilleure réalisation dans la réalisation cinématographiqueRéalisation du meilleur réalisateur dans la réalisation de films

À la sortie de The Irishman, cette liste peut contenir d’autres catégories.

Histoire de mariage

Peut-être l’un des succès surprise de l’année, l’histoire du mariage de Noah Baumbach a connu un succès retentissant auprès des critiques du monde entier.

Adam Driver et Scarlett Johansson, sont incroyablement susceptibles de recevoir des nominations aux Oscars pour leurs performances très acclamées en tant que Charlie et Nicole Barber, respectivement. À en juger par la réponse des critiques, les deux membres de la distribution ont excellé dans leurs rôles pour donner une performance profondément émotionnelle et compatissante en tant que couple marié aux prises avec leur divorce.

Une grande partie du mérite de la critique du film revient au réalisateur Noah Baumbach, dont l’idée pour le film est venue lors de la post-production de The Meyerowitz Stories.

La catégorie Histoire de mariage est la plus susceptible d’être nominée et potentiellement gagnante:

Catégorie nominéeNominée Meilleure photoNoah Baumbach / Histoire de mariageMeilleure actrice dans un rôle principalScarlett JohanssonMeilleure actrice dans un rôle principalAdam DriverMeilleure actrice dans un rôle de soutienLaura DernMeilleure écriture originaleNoah BaumbachMeilleure partition originaleRandy Newman

Lors de la sortie de Netflix le 6 décembre, d’autres catégories pourraient être ajoutées à la liste ci-dessus.

Une fois que Wedding Story est disponible pour le public dans le monde entier, il peut y avoir un appel à d’autres nominations potentielles.

Les deux papes

L’un des derniers grands films de la manche de Netflix pour 2019 était The Two Popes. L’excellent film nous transporte dans un monde tout à fait différent du nôtre. Cela nous donne un aperçu rare et exceptionnellement détaillé de la relation entre un pape sortant et un pape entrant.

Le film a été réalisé par Fernando Meirelles mais le scénario lui-même a été adapté par Anthony McCarten.

Loué par la majorité des critiques, il est porté par la dynamique de deux acteurs vétérans pour offrir une «vitrine impressionnante» des deux talents.

Les trois catégories nominées pour The Two Popes comprennent:

Catégorie nominéeNominé / GagnantActeur dans un rôle principalJonathan PryceActeur dans un rôle de soutienAnthony HopkinsÉcriture scénario adaptéAnthony McCartenKlaus

La production de titres de Noël de Netflix ne s’est intensifiée qu’au cours des dernières années, mais parmi le nombre croissant de titres, il y a toujours un artiste qui se démarque, cette année, ce titre appartient à Klaus.

Au cours de la dernière décennie, l’essor de l’animation CGI a entraîné une baisse importante des films d’animation dessinés à la main. SPA Studios, le studio basé à Madrid qui a produit Klaus, a prouvé qu’il y a encore de la magie avec l’animation 2D dessinée à la main.

La catégorie pour laquelle Klaus est le plus susceptible d’être nominé et potentiellement gagnant est:

Catégorie NominéNominé / GagnantMeilleur long métrage d’animationKlaus

Magnifiquement animé, merveilleusement conçu et une histoire originale fantastique sur le Père Noël, Klaus devrait certainement être en lice pour remporter l’Academy Award du meilleur long métrage d’animation.

L’original de Noël sera confronté à une vive concurrence de la part de Disney (Frozen 2, Lion King, Toy Story) et Dreamworks (How to Train Your Dragon 3, Abominable), mais nous pensons qu’il a de grandes chances de gagner.

Klaus n’aurait peut-être jamais eu lieu sans Netflix, donc c’est génial de voir un studio fantastique, comme SPA Studios, étant donné la liberté de faire preuve de créativité et de produire quelque chose de magique.

J’ai perdu mon corps

Bien que Klaus ait eu un large attrait, I Lost My Body a fourni une histoire mature et stimulante.

Le film d’animation français a été nominé dans une catégorie et se heurte à Klaus susmentionné mais aussi aux goûts de Toy Story 4, Missing Link et How To Train Your Dragon.

Le film a été écrit par Jérémy Clapin et Guillaume Laurent et réalisé par Jérémy Clapin.

Les critiques ont loué I Lost My Body pour être un «remuant» et «graveleux».

Catégorie NominéNominé / GagnantFilm d’animationI Lost My BodyAmerican Factory

Netflix a eu au moins un documentaire en nomination pour un Academy Award chaque année, pour un long métrage ou un court métrage, depuis 2014. Sur les douze nominations au total, quatre ont remporté l’Academy Award. Est-ce que 2020 pourrait marquer quatre années consécutives que Netflix remporte un Oscar du documentaire? Nous le pensons certainement.

Produit par les Obamas, American Factory était un aperçu fascinant de la culture d’une ville ouvrière de l’Ohio en conflit avec la Chine des entreprises de haute technologie. Le film était centré sur l’évolution des relations entre les travailleurs, les employeurs et l’économie mondiale en constante évolution du 21e siècle.

La catégorie American Factory est le plus susceptible d’être nominée et potentiellement gagnante est:

Catégorie NominéNominé / GagnantMeilleur documentaire (long métrage) American FactoryThe Edge of Democracy

Ce documentaire politique est sorti au milieu de l’année et offre un regard effrayant et sombre sur la politique en 2019.

Il décrit l’administration actuelle au Brésil et la complexité de la politique sur place. Il informe mais ne prêche pas, ce qui explique sans doute pourquoi il a réussi à obtenir une nomination aux Oscars.

Le documentaire est réalisé par Petra Costa.

CatégorieNominésDocumentaire (long métrage) Petra Costa, Joanna Natasegara, Shane Boris et Tiago PavanLife me dépasse

Dans la catégorie documentaire court cette année, Netflix a obtenu une nomination aux Oscars sous la forme de Life Overtakes Me.

Le documentaire qui dure 40 minutes jette un regard sur les enfants réfugiés vivant en Suède qui souffrent du syndrome de démission.

L’histoire effrayante présente un témoignage d’expert et est probablement l’un des documents les plus sous-estimés à avoir jamais été publié sur Netflix. Donnez-lui une montre si vous ne l’avez pas déjà fait.

