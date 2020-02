Oscars 2020: meilleurs et pires moments [Photos]

Nous sommes étonnés que Parasite ait si bien réussi aux Oscars de cette année: après tout, il n’y avait pas d’hôte! (Vous comprenez? Vous avez été une belle foule! Donnez un pourboire à votre serveuse!)

Les Oscars 2020 se sont déroulés sur plus de trois heures dimanche, et la cérémonie annuelle a offert de nombreux moments à la fois divins et ridicules, ainsi qu’un tas quelque part entre les deux. Et nous ne pouvions pas laisser passer la nuit des récompenses cinématographiques, des grandes robes et des noms mal prononcés sans distinguer certaines de nos vignettes préférées (et les moins préférées).

Nous espérions un cri «Adele Dazeem», et nous en avons pratiquement eu un. Nous n’avions aucun désir de retrouver quelque chose, mais nous l’avons aussi. Et nous ne savions pas à quel point nous voulions entretenir la notion d’un club de combat de super-héroïne jusqu’à ce que les principales dames d’Alien, Captain Marvel et Wonder Woman en posent une juste là-haut sur scène.

Dans la galerie ci-jointe, nous avons résumé la soirée en une série de meilleurs et pires moments, de ces montages idiots de performances nominées à un dysfonctionnement potentiel bien géré de la garde-robe.

Faites défiler la galerie ci-jointe – ou cliquez ici pour un accès direct – pour voir nos choix pour les succès et les échecs des Oscars, puis déposez un commentaire avec vos propres critiques de l’émission!