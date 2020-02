Oscars 2020: Steve Martin et Chris Rock prononcent un monologue d’ouverture

HISTOIRES CONNEXES

Les Oscars 2020 volent sans hôte, comme ils l’ont fait l’année dernière, mais cela ne signifie pas que les téléspectateurs ont dû se passer d’un monologue d’ouverture.

Funnymen Steve Martin et Chris Rock, qui ont chacun accueilli les Oscars ces dernières années, sont sortis sur scène dimanche soir après que Janelle Monae a ouvert le spectacle avec un numéro musical. Partageant une ambiance géniale et facile, les cibles masculines incluaient Once Upon a Time dans le film hollywoodien Brad Pitt («C’est comme se regarder dans un miroir», s’émerveilla Martin), le réalisateur Martin Scorsese («J’ai adoré la première saison de The Irishman!», A ironisé Rock du drame policier de trois heures) et le suzerain d’Amazon Jeff Bezos (que Martin a refusé de refuser, parce que “j’aime recevoir mes colis à temps”).

Martin et Rock ont ​​également noté le manque habituel de diversité chez les nominés – à la fois en race (alors qu’il y a 90 ans aux Oscars, il n’y avait aucun nominé noir, «maintenant vous en avez un») et en termes de sexe (qu’est-ce qui manque aux nominations dirigeantes? “Vagins!”).

Martin et Rock ont ​​clôturé leur monologue succinct en disant: «Nous avons passé un bon moment à ne pas animer ce soir», alors que la télédiffusion faisait son entrée dans les premiers prix de la soirée.

X