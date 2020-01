Osgood Perkins dit que son adaptation prévue de «Une tête pleine de fantômes» est comme une sœur du roman

Osgood Perkins a été un réalisateur d’horreur sur notre radar depuis des années maintenant, et après le coup de poing 1-2-3 de The Blackcoat’s Daughter, I Am the Pretty Thing That Lives in the House et ce week-end impressionnant Gretel et Hansel vous pouvez fort bien parier que nous sommes intéressés par ce que sera son prochain projet.

Et il se trouve que son prochain projet pourrait très bien être Une tête pleine de fantômes, une adaptation d’un roman de Paul G. Tremblay sur une fille dont le père a diagnostiqué sa maladie mentale comme une possession démoniaque. De plus, la possession sera télévisée à l’échelle nationale.

“C’est possible”, a déclaré Perkins à Bloody-Disgusting dans une nouvelle interview. “C’est certainement un script dont je suis content. Que cela devienne ou non un film, vous savez comment ça se passe. »

Bien qu’il couvre ses paris – parce que nous savons tous à quel point il est facile pour les projets les plus prometteurs de ne jamais décoller à Hollywood – il a sa propre vision de l’histoire du roman, qu’il a adaptée à sa propre vision artistique et expérience personnelle.

“Ce que j’ai aimé, c’est que ce que j’y ai vu, qui était un changement que j’ai fait à la fois du roman et des ébauches qui existaient avant de monter à bord”, a expliqué Perkins, “était la qualité de, Je voulais m’assurer que c’était vraiment un film sur la jeune femme qui avait subi un traumatisme dont elle n’allait jamais être d’accord. “

“Elle n’allait jamais se remettre de [the trauma], elle n’allait jamais aller bien. Et j’avais envie de créer un portrait de quelqu’un qui avait subi une perte inimaginable, et cela se connecte à ma propre expérience de vie personnelle … c’était presque comme une opportunité de prendre soin d’un personnage que je pouvais comprendre avait vraiment le cœur brisé en permanence », Dit Perkins.

Lorsqu’on lui a demandé s’il décrirait ses plans pour Une tête pleine de fantômes comme une adaptation lâche, Perkins avait des mots d’encouragement.

“Je dirais que le script à ce stade est en quelque sorte plus lâche que non”, a déclaré Perkins. «La bonne nouvelle, c’est que l’écrivain est vraiment satisfait de ce que j’ai fait et a été assez gentil et généreux pour le dire. Il l’appelle une sœur. Il appelle le script et les sœurs du roman, ce qui, je pense, est super. “

Nous verrons si c’est une bonne comparaison lorsque, et si, la version cinématographique d’Osgood Perkins de A Head Full of Ghosts prend son envol. D’ici là, nous avons son nouvel hybride conte de fées / horreur Gretel et Hansel pour nous tenir compagnie. C’est dans les salles ce week-end.