Osgood Perkins révèle quelle partie de «Gretel et Hansel» a été inspirée par … «Super Mario Bros»?!

Si vous connaissez les œuvres de Osgood Perkins, le directeur de La fille de Blackcoat et Je suis la jolie chose qui vit à la maison, alors vous savez probablement que ses films sont des cauchemars de la maison d’art intensément stylisés et réfléchis, remplis de rappels à des images résonnantes à travers le paysage culturel.

Mais si vous regardez son nouveau film Gretel et Hansel, vous découvrirez aussi quelque chose d’assez inattendu: il a été directement inspiré par Super Mario Bros.

La scène en question trouve Gretel, joué par Sophia Lillis (It: Chapter One) et son petit frère Hansel, joué par Sam Leakey, perdu dans les bois et affamé. Sans nourriture en vue, ils décident de tenter leur chance en mangeant certains des nombreux champignons qui poussent près de leurs pieds… des champignons qui ressemblent exactement aux power-ups du jeu vidéo original de Super Mario Bros.!

“Oui, bien sûr”, a déclaré Osgood Perkins à Bloody-Disgusting dans une nouvelle interview, prouvant que vous ne lisez pas trop sur Gretel et Hansel si vous établissez ces liens inattendus.

“En fait, vous êtes sur place dans votre reconnaissance.”

«J’ai l’impression qu’il y a certaines choses qui sont vraiment agréablement emblématiques et qui ne peuvent jamais être vaincues. Certaines choses, certains éléments de conception, certaines façons de voir les choses ou d’entendre les choses deviennent indélébiles, et j’ai l’impression – aussi stupide que cela puisse paraître – une grande partie de l’esthétique initiale de Mario Bros. est très indélébile », dit Perkins.

«J’ai l’impression que c’est le genre de chose qui s’est frayé un chemin dans tant de choses d’artistes, et donc oui, c’était un heureux« chapeau »pour quelque chose que j’ai l’impression que tout le monde, chaque personne assise dans le public va reconnaître.”

Note de l’éditeur: le reste de cet article contient des spoilers très légers.

Quant à la scène elle-même, ça ne va pas très bien pour les jeunes Gretel et Hansel, qui – comme on pourrait l’imaginer, après avoir mangé des champignons Super Mario surréalistes – commencent à se faire tromper le cerveau. Ce qui peut être délicat pour les jeunes acteurs, qui (espérons-le) n’ont pas beaucoup d’expérience dans ce domaine.

“Allez-y”, a déclaré Sophia Lillis à Bloody-Disgusting à propos de la séquence des champignons. «Et nous l’avons fait. J’étais un peu nerveux à ce sujet. Je n’ai jamais été défoncé auparavant. C’était moins élevé et plus de cette autre sorte d’hallucination bizarre, mais oui j’étais nerveux pour ça. “

“Il n’a pas fait grand-chose [to describe being ‘high’] et je ne pense pas qu’il ait besoin de faire quoi que ce soit parce que, la plupart du temps, je réagissais juste avec Sammy, qui faisait aussi semblant d’être high et c’était la chose la plus drôle à regarder », a déclaré Lillis en riant. «Je réagissais donc pleinement à lui.»

Vous pouvez regarder la séquence de Super Mario Bros dans l’excellent cauchemar de contes de fées d’Osgood Perkins Gretel et Hansel dans les salles de cinéma ce week-end!