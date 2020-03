‘OT 2020’ annonce son premier concert en ligne et renouvelle la programmation de la chaîne YouTube

Après avoir organisé un Gala 9 atypique à l’Académie, Gestmusic et la Télévision espagnole ont annoncé lundi 16 mars dernier la suspension temporaire de l ‘«Operación Triunfo». Le programme ne sera pas rediffusé sur La 1 tant que les autorités sanitaires ne le permettront pas. étant donné la crise des coronavirus. Cependant, les fans de talent pourront profiter d’un offre renouvelée de contenu sur la chaîne 24 heures à partir de YouTube et à travers les profils des différents réseaux sociaux.

‘OT 2020’ renouvelle sa programmation sur YouTube

À partir du dimanche 22 mars, l’initiative #OTYoMeQuedoEnCasa est lancée. La chaîne des 24 heures restructure sa programmation et diffusera de nouveaux contenus hebdomadaires avec certains enseignants, candidats et anciens candidats, connue sous le nom de «New Academy at Home». De plus, les galas et autres contenus historiques des trois dernières éditions de «OT» seront réédités.

Les lundis et mercredis, à 17h00, les galas de ‘OT 2017’ et ‘OT 2018’ seront réémis. Ce programme débutera le lundi 23 mars avec le Gala 0 de l’édition qu’Amaia Romero a fini par remporter. Le dimanche, ce sera le tour de l’édition actuelle: eCe dimanche 22 mars, à partir de 17h00, le Gala 0 restera dans les mémoires.

Distribution de sujets virtuels

Une autre nouveauté sera la distribution virtuelle des thèmes de Noemí Galera. La directrice de l’Académie réalisera, depuis son domicile, une distribution de 5 thèmes hebdomadaires. Les candidats de «OT 2020» participeront à ce défi hebdomadaire en enregistrant les versions des chansons qu’ils choisissent parmi celles proposées. Mais ils ne seront pas seuls: les fans du programme pourront également choisir celui qu’ils préfèrent et enregistrer leurs propres reprises. Les meilleures versions seront vues dans un “pass bus” spécial le vendredi à 16h00.

Concert des singles de ‘OT 2020’

En terminant, une grande surprise. Les sept candidats et anciens candidats de «OT 2020» qui ont déjà sorti leur single sur le marché joueront dans le Premier concert en simple d’OT. Il sera diffusé le dimanche 22 mars à 16 h 00., avant la réédition du Gala 0. Javy Ramírez chantera “Que sait Neruda”, Rafa Romera (“Dites-le à la vie”), Ariadna (“Au saint qui se trompe”), Maialen / Chica Sobresalto (“Oxytocin”), Anne Lukin (“J’ai sauté”), Nick Maylo (“Histoires volées”) et Eli Rosex (“Lie to me slow”). Tout le monde, bien sûr, depuis leur domicile.

.