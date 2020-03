‘OT 2020’ annule les signatures de disques le 14 mars en raison d’une alerte sur la santé des coronavirus

Le coronavirus affecte tout le monde, mais si nous fermons ses effets en Espagne, l’augmentation exponentielle des cas positifs commence à se manifester dans les événements culturels et de divertissement, car L’un des principaux objectifs est d’éviter les agglomérations pour réduire le nombre de personnes infectées. L’un des prochains événements qui allait avoir lieu était la maison de disques «OT 2020», qui a été annulée.

Le coronavirus oblige à annuler les nouvelles signatures de ‘OT 2020’

L’opération Triunfo a confirmé par une déclaration que les signatures de disques datées du samedi 14 mars ont été annulées en raison de l’alerte sanitaire du coronavirus. Madrid est l’une des principales villes touchées, où le gouvernement régional a fermé des centres éducatifs et a recommandé aux entreprises de mettre en place le télétravail comme mesure de confinement.

De cette façon, les rendez-vous établis à Barcelone et Madrid ont été retirés de l’agenda des anciens candidats. Selon Roberto Leal dans le Gala 8 du 8 mars, Nick, Anne et Jesus iraient à Barcelone, tandis que Rafa, Ariadna, Eli et Javy déménageraient à Madrid. Avant la déclaration du groupe, de nombreux utilisateurs avaient commencé à se renseigner sur les réseaux sociaux si les signatures étaient toujours en vigueur.

????????? INFORMATION IMPORTANTE: Toutes les signatures d’anciens candidats sont reportées. ???? Merci pour votre compréhension et votre attention aux nouvelles dates! ???????? # DirectoAcademia10M pic.twitter.com/8novuLhgGk

– Opération Triunfo (@OT_Oficial) 10 mars 2020

Mesures contre les coronavirus

L’annulation de la signature du disque le 14 mars n’est pas la première mesure contre le coronavirus qui établit «Opération Triomphe» de la Direction de Gestmusic. Dans les maisons de disques le 29 février dernier, Les participants ont été informés de l’existence de l’épidémie tandis que les fans devaient éviter les contacts physiques.. Un jour plus tard, lors du gala, les concurrents ne se sont pas heurtés au public lors de leurs déplacements le long du podium, l’une des caractéristiques du concours.

.