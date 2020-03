‘OT 2020’ célèbre la semaine des 8M avec les visites d’Amaia, Alba Reche, María Villar et Natalia Lacunza

‘OT 2020’ souhaite exprimer son plein soutien aux revendications du féminisme au cours de la semaine des 8M, jour de célébration de la Journée de la femme. Noemí Galera a annoncé sur la chaîne 24 heures de talent musical que chaque jour l’Académie rendra visite à “une femme importante liée au féminisme, au monde de la musique ou avec ‘OT'”, dans le but de “laisser la graine du féminisme” pour que les candidates comprennent “l’importance de bien utiliser le langage” et qu ‘”il y a des blagues qui ne devraient plus être faites”.

Alba Reche, Natalia Lacunza et Amaia Romero visiteront l’Académie de ‘OT 2020’ pour célébrer 8M

Parmi les visites, se distinguent celles de quatre candidats de «OT» qui ont conquis le public dans leurs éditions respectives. Amaia Romero, gagnante de ‘OT 2017’, se rendra à l’Académie le mercredi 4 mars à 15h15 pour discuter avec les candidats. Le jeudi 5, à 21h30, Alba Reche, deuxième finaliste de ‘OT 2018’, donnera un petit concert, dans lequel, selon toute vraisemblance, il chantera certaines des chansons de son premier album, “Chimera”.

Vendredi 6 mars, la directrice de l’Académie a annoncé la visite de “la plus combative de toutes”: María Villar, candidate à ‘OT 2018’. “Gardez un œil sur la bière”, a plaisanté Belena Gaynor en apprenant que la chanteuse de “Bite Me” ira voir les candidats. “La bière ne va pas monter parce que je vais la fouiller avant,” continua Galera en plaisantant. Le lundi 9, Natalia Lacunza visitera également l’Académie.

Les plus invités: Ana Pachecho et Beatriz Luengo

Ana Pacheco, journaliste et écrivaine, donnera une conférence le lundi 2 mars à 13 h 00 pour discuter du féminisme avec les candidates. Le mardi 3, à 15:15, Beatriz Luengo se rendra à l’Académie pour parler de son livre “L’éveil des muses”, qui est lié au féminisme car il parle de femmes invisibles dans l’histoire. La chanteuse madrilène ne viendra pas seule, car elle sera également accompagnée de l’illustratrice du livre.

.