‘OT 2020’ confirme le sort de chaque concurrent dans les premières maisons de disques

Le gala 6 de “ OT 2020 ” a entraîné l’expulsion d’Anne Lukin, protagoniste d’un adieu émotionnel avec ses coéquipiers. Cependant, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles pour les triomphes. Roberto Leal les a informés que le prochain Samedi 29 février, tant ceux qui continueront le concours que ceux déjà expulsés assisteront à leur première maison de disques.

Maialen, Anaju et Nia feuilletent les albums ‘OT 2020’

Après la grande annonce lors du gala, l’organisation a déjà donné du temps et de l’espace à chacune des firmes, la première occasion pour les fans de rencontrer en personne leurs artistes préférés. Comme le présentateur l’avait déjà communiqué, à Séville sera l’expulsé: Ariadna, Eli, Nick, Javy Ramírez et Anne, la Navarre étant la dernière à quitter l’Académie. Ce sera à partir de 17h00 à la FNAC Torre.

À Madrid, plus précisément à El Corte Inglés Valderas (Alcorcón), sera Bruno, Eva, Jesus et Nia. Valence (El Corte Inglés Centro) accueillera Flavio, Maialen et Samantha, tandis que Anaju, Gèrard, Hugo et Rafa visiteront la ville de Barcelone (FNAC Las Arenas). Les fans pourront acquérir sur place le disque de compilation des meilleures chansons de ‘OT 2020’ qui avait été annoncé lors du dernier gala.

Entre Bruno, Hugo et Rafa

Pendant qu’ils attendent le grand jour des signatures, à l’Académie le travail ne pardonne pas. Commencez une nouvelle semaine avec, pour le deuxième lundi consécutif, trois candidats nominés. Bruno, Hugo et Rafa tenteront d’éviter l’expulsion. Les enseignants ont décidé de ne sauver personne et le vote des camarades de classe a fini par favoriser Eva. Gèrard, quant à lui, travaillera après avoir été choisi favori dans le Gala 6.

