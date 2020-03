«OT 2020» des mesures extrêmes pour le coronavirus et les enseignants ne peuvent pas toucher les candidats

«Operación Triunfo 2020» continue de prendre des mesures pour s’assurer que le programme fonctionne normalement et que le coronavirus n’affecte pas ses travailleurs et, en particulier, les candidats. Ils ont d’abord été empêchés de toucher le public aux galas, puis ils ont décidé de retirer les participants du gala 9 et, maintenant, de nouvelles précautions ont été adoptées qui affectent directement l’intérieur de l’Académie.

Mamen Márquez envoie Anaju dans ses bras dans ‘OT 2020’

Mercredi, les abonnés de la TVE et du Gestmusic ont pu constater dans le col du micro que les enseignants gardaient leurs distances avec leurs élèves. Ce fut une passe particulièrement difficile pour des participants comme Eva et Anaju, qui ils ont fondu en larmes parce qu’ils n’ont pas offert un bon essai. Cependant, leurs enseignants ont dû encouragez-les de loin et seul Noemi Galera s’est levé une fois pour “heurter ses pieds” avec le Galicien comme consolation.

Mamen Márquez se sentait particulièrement mal de voir Anaju pleurer et a essayé de vous envoyer un câlin d’un simple geste, tandis que Vicky Gómez a encouragé plus tard tous les candidats, qui commencent à accuser les deux mois qu’ils ont été sur le programme. Il l’a fait avec des mots éloquents qui témoignaient des mesures prises à l’Académie: “Vous nous avez (professeurs), même si nous ne pouvons pas nous toucher maintenant“

Le contact physique avec toute personne extérieure est interdit

Bien que cela n’ait pas été évident avant le premier col du micro du Gala 9, la vérité est que cette nouvelle mesure était entrée en vigueur mardi, comme FormulaTV a pu le confirmer. Les concurrents ont toujours eu Tout contact physique avec les producteurs du programme est interdit mais cette restriction est désormais étendue aux enseignants, qui ont des contacts avec l’extérieur de l’Académie et, par conséquent, sont susceptibles d’amener le coronavirus à l’intérieur. Pour le moment, les participants ne savent pas qu’au prochain gala, il n’y aura pas de public sur le plateau pour encourager leurs performances.

