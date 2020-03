‘OT 2020’ fera des galas sans public à l’occasion de la crise des coronavirus

* En préparation

RTVE a décidé de prendre des lettres dans la crise des coronavirus comme le reste des réseaux de télévision et de se passer du public dans les programmes en cours de production, enregistrés et en direct. Sans aucun doute, «Opération Triunfo 2020» sera celle qui sera le plus mécontente de cette décision, étant donné l’importance de ceux qui assistent aux galas hebdomadaires lorsqu’il s’agit d’encourager les candidats dans leurs performances.

L’ensemble de l’opération Triunfo 2020, totalement vide

D’un autre côté, ‘Sánchez and Carbonell’ manque également d’audience sur le plateau jusqu’à nouvel ordre. ‘Le chasseur’ continuera ses émissions normalement car il a une série de livraisons enregistrées. Le réseau public informera les spectateurs sur les programmes qui ont été enregistrés avant l’urgence provoquée par le virus dans notre pays et qui, si nécessaire, sont enregistrés pendant celui-ci.

Les mesures entrent en vigueur ce mercredi 11 mars, date à laquelle tous les programmes modifieront la planification de leur production pour s’adapter aux nouvelles mesures de sécurité relatives au coronavirus. En revanche, il procédera à la paralysie de l’activité de l’Orchestre et du Chœur RTVE, le Théâtre Monumental est fermé et d’autres événements dans lesquels la Société est impliquée sont annulés.

Orchestre RTVE et Théâtre Monumental

Tous les concerts de l’Orchestre Symphonique et du Chœur RTVE sont suspendus immédiatement du mercredi 11 mars au dimanche 29 mars 2020. Les concerts de ‘Las Noches del Monumental’ et le concert du cycle Musique de Caméra du samedi 14 mars.

Autres activités

La Société suspend tous les événements prévus dans les prochains jours, comme Radio 3 sur Radio 3, prévu le dimanche 22 mars, ou les présentations de projets.

Le RTVE Institute a également annulé ses activités de formation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son siège.

