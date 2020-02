‘OT 2020’ produira les singles d’Anne, Bruno, Hugo et Maialen au sein de l’Académie

Après la sortie de “What will Neruda know”, Javy Ramírez ne sera pas le seul concurrent avec un single produit dans ‘OT 2020’. Avant le deuxième micros pass du Gala 5, Noemí Galera a transmis une annonce importante à Anne, Bruno, Hugo et Maialen. Les quatre auront l’opportunité de produire leurs chansons au sein de l’Académie.

Maialen, Anne et Bruno peuvent produire leur single dans ‘OT 2020’

La nouvelle suit la ligne du programme qui, dans cette édition, avait été proposé pour renforcer la composition avec des cours spécifiques et du temps pour que les candidats créent leurs propres chansons. Comme ça Hugo pourra produire “Demons”, Anne sortira “Salté” en single et Maialen pourra faire de même avec “Oxytocin“, alors que Bruno doit encore penser à un nom pour son sujet, également en espagnol.

L’annonce a été reçue avec enthousiasme par presque toutes les personnes impliquées. Propre Noemí Galera a répondu aux doutes de certains fans du programme, qui ont interprété les gestes de Maialen comme un refus: “Vous n’avez rien vu d’enthousiasmé par l’idée”, a expliqué un abonné sur Twitter. Le directeur de l’Académie a précisé qu’ils respecteront toujours le désir de chaque artiste: “Si Maialen ne veut pas, cela ne se fera pas. Vous avez le droit de décider quoi faire de votre sujet“.

Il faut se rappeler que Maialen était déjà chanteuse pour son propre projet musical, Chica Sobresalto, avant d’entrer dans le programme, ce qui serait pour beaucoup la raison de leur position. Le groupe qu’il partage avec ses amis a sorti un album intitulé “Sobresalto” avec neuf chansons en 2017. La pamplonesa vêtue du costume de super-héroïne qu’elle utilise habituellement lors des concerts pour chanter “Dynamite” de La Bien Querida dans Gala 4.

Si Maialen ne veut pas, cela ne se fera pas. Vous avez le droit de décider quoi faire de votre sujet. # OTDirecto14F https://t.co/q52QuT5hO3

– Noemí Galera (@NoemiGaleraN) 14 février 2020

Nick et Ariadna ne perdent pas de temps

En dehors de l’Académie, les expulsés profitent également du temps. Nick Maylo, troisième expulsé de l’édition, a fait écho à ses plans professionnels via Instagram. Le Barcelone s’est dépêché et une semaine seulement après son départ du talent travaille déjà sur son premier single. “Je suis très heureux d’annoncer que nous travaillons déjà sur mon premier single, “Histoires volées”. Merci d’avoir rendu tout cela possible “, a-t-il remercié ses followers.

Ariadna, expulsée pour la première fois, doit également travailler. “Nous travaillons déjà sur mon premier single, dont je suis très heureux et que vous n’aurez pas à attendre trop longtemps. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible”, a-t-il informé via les réseaux sociaux.

