‘OT 2020’ révèle le pourcentage d’expulsion d’Eli et explique pourquoi il n’a pas communiqué lors du Gala 3

Le gala 3 de ‘OT 2020’ a entraîné l’expulsion d’EliRafa étant le candidat qui a reçu plus de soutien public ces jours-ci. Les Canaries ont eu une mauvaise semaine à l’Académie avec la grippe et la pharyngite, ce qui lui a à peine permis de répéter, mais a dit au revoir en clouant le thème “Mama Do” de Pixie Lott. Ça oui, les fans du programme ont raté quelque chose de commun dans les adieux: le pourcentage d’expulsion.

Eli et Roberto Leal ont fait leurs adieux au Gala 3 de ‘OT 2020’

La nomination d’Eli a été entourée de controverse depuis le début. Sur les réseaux sociaux, ses mauvaises manières ont été critiquées avec certains de ses collègues et même son expulsion disciplinaire a été demandée. Entre tant de controverses, la musique est passée à l’arrière-plan et les adieux d’Eli ont semblé sécurisés à l’avance et pour un pourcentage élevé, pour ainsi dire. Les Canariens ont quitté l’Académie pour 92% des voix, comme elle l’a confirmé lors d’une réunion avec les médias à laquelle FormulaTV s’est rendue.

Tinet Rubira a expliqué pourquoi ce pourcentage n’a pas été communiqué lors du gala. A travers Twitter, le directeur de Gestmusic a remercié la “compréhension” de certains, critiquant à son tour le manque d ‘”empathie” des autres et le “dommages inutiles“Cela aurait signifié, à son avis, faire un reportage en direct si décompensé.”Ce qui est décidé est mieux fait et sera toujours fait pour le bien-être de nos concurrents. Tout d’abord soyons des gens “, a défendu Rubira.

C’est fait et le sera chaque fois qu’il sera décidé que c’est le meilleur pour le bien-être de nos concurrents. Tout d’abord soyons des gens. @ OT_Oficial https://t.co/NvnpAbDz9a

– Tinet Rubira (@tinetr) 3 février 2020

Pourquoi est-ce arrivé avec Juan Antonio?

Certains tweeters ont rappelé le cas de Juan Antonio Cortés, qui dans ‘OT 2017’ a été expulsé avec 91% des voix contre, seulement 1% de moins qu’Eli. À cette occasion, les pourcentages ont été offerts en direct. “Derrière ce vote il n’y a pas eu de vote de haine orchestrée qui y ait été vécu. Le public, sans méchanceté, a choisi entre deux candidats“, réfléchit le manager.

Derrière ce vote, il n’y a pas eu de vote de haine orchestrée qui y ait été vécu. Le public, sans méchanceté, a choisi entre deux candidats.

Ce motif de raison. @ OT_Oficial https://t.co/5FFKeDKhwL

– Tinet Rubira (@tinetr) 3 février 2020

.