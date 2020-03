‘OT 2020’ transfère le Gala 9 à l’Académie en raison du risque de coronavirus

En développement *

La crise des coronavirus a paralysé l’Espagne, également en ce qui concerne la télévision. Après la réunion extraordinaire du Conseil des ministres, le président du gouvernement Pedro Sánchez a décrété un “état d’alerte” avec pour instruction de ne quitter la maison que si cela est strictement nécessaire. Pour cela, la direction de ‘Operación Triunfo’ a été forcée de prendre la décision d’annuler les galas sur le plateau. Le gala 9 du dimanche 15 mars aura lieu à l’Académie.

L’idée est de réaliser un programme spécial de l’Académie elle-même qui soit conforme aux réglementations gouvernementales. De cette façon, seule une partie du jury sera présente, tandis que Roberto Leal présentera la diffusion depuis son propre domicile à Madrid. L’idée est de restructurer le contenu pour l’adapter aux limites que l’Académie implique.

Pour cette raison, l’idée précédente qui avait été envisagée était d’annuler le gala. Cependant, la télévision espagnole a décidé d’aller de l’avant et de rejoindre le défi #YoMeQuedoEnCasa, donc les étudiants ont préparé un pass micro spécial dans lequel ils chanteront les chansons qu’ils ont préparées pendant la semaine. De plus, certains des artistes qui font partie de #YoMeQuedoEnCasaFestival se produiront à partir de leurs propres maisons, en tant qu’artiste virtuel.

La direction du programme avait déjà pris des mesures les jours précédents. Pendant deux semaines, il a été interdit aux concurrents de toucher les mains du public lors de la traversée de la passerelle et lors de leurs performances. Au départ, le gala 9 devait se dérouler à huis clos, avec la seule compagnie d’enseignants pour la première fois sur le plateau avec les triomphes. Malheureusement, cela ne sera plus possible.

