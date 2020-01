‘Othercide’ abandonne les plans d’accès anticipé pour la version complète de 2020

Initialement prévu pour une version Early Access à la fin de l’année dernière, Lightbulb Crew’s Autrecide a plutôt pivoté et aura désormais une version complète plus tard cette année. En plus de cela, les développeurs recherchent maintenant des bêta-testeurs fermés pour essayer leur style XCOMjeu d’horreur -esque.

L’équipe recherche “environ 1000 joueurs” pour le test bêta, que vous pouvez demander en vous inscrivant avec ce formulaire. Après quoi, si vous êtes sélectionné, Lightbulb Crew vous contactera par e-mail.

Découvrez le monde impitoyable de Othercide, un jeu tactique sombre et stimulant doté d’un système de virage dynamique et d’un style artistique unique.

Notre bêta fermée privée sur PC approche à grands pas!

Inscrivez-vous ici: https://t.co/iRnG47KltQ pic.twitter.com/yjEs0gW2OC

– Othercide (@OthercideGame) 28 janvier 2020