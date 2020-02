OtherSide Entertainment licencie le personnel de «System Shock 3», laissant le développement futur en question

On pourrait penser qu’après ce teaser génial au GDC 2019, les choses vont bourdonner chez OtherSide Entertainment avec Choc du système 3Développement. Cela semble loin d’être le cas, car selon un article de VDC, OtherSide a saigné des employés.

Selon l’article, le directeur du design Chase Jones a quitté OtherSide la semaine dernière, se joignant à d’autres membres clés du personnel, notamment «l’auteur et directeur de System Shock 3, concepteur principal, programmeur principal, responsable QA, artiste principal en environnement et plus» qui ont tous quitté ou été mis à pied. Il y a même un fil sur le forum OtherSide qui répertorie les départs depuis juin.

Alors, quelle est la cause de tout cela? Selon un ancien développeur OtherSide sur le forum RPG Codex, l’implosion de Starbreeze après l’échec de Overkill’s The Walking Deadet la revente ultérieure des droits de publication de System Shock 3 à OtherSide ont causé des ravages évidents. OtherSide cherchait un autre éditeur et était prêt à publier lui-même le jeu, mais cela ne semble évidemment plus être le cas.

“Si Starbreeze n’était pas entré en crise, je pense que nous aurions livré quelque chose d’intéressant avec un gameplay frais et innovant, mais un jeu beaucoup plus petit que ce que les gens attendaient et inévitablement décevant pour la suite d’une franchise aussi appréciée.” si le projet a été abandonné, l’employé a répondu: «Je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais l’équipe n’y est plus employée.»