Ottoman sur Netflix – Charles Dance a une voix mémorable! – HITC

Rise of Empires: Ottoman vient d’arriver sur Netflix et cela vaut la peine de regarder uniquement pour le narrateur.

Netflix est sans aucun doute mieux connu pour avoir créé toute une série de séries dramatiques telles que Stranger Things ou The Witcher.

Cependant, ces dernières années, le service de streaming a dû se diversifier avec son contenu afin de plaire aux membres du public qui veulent quelque chose d’un peu différent des drames à gros budget.

En conséquence, nous avons commencé à en voir plus et des séries documentaires ont fait leur chemin sur Netflix au cours des dernières années.

L’une de ces séries, qui parvient à mélanger le format documentaire avec le drame, est la nouvelle sortie de Rise of Empires: Ottoman.

Non seulement la série présente des scènes avec des acteurs et des interviews avec des historiens, mais nous sommes également guidés à travers l’action par un narrateur, dont la voix sera sans aucun doute familière.

De quoi parle Rise of Empires: Ottoman?

Rise of Empires: Ottoman raconte l’histoire de Mehmed II, un sultan ottoman et général qui, en 1453 à l’âge de 21 ans, a organisé l’attaque de Constantinople, l’ancienne ville qui était la capitale de l’Empire romain oriental (byzantin).

La série suit Mehmed II alors qu’il planifie la campagne, mène l’attaque de Constantinople (Istanbul moderne) et met en place les fondations d’un empire qui durera des centaines d’années.

Qui est le narrateur?

Le narrateur de Rise of Empires: Ottoman n’est autre que Charles Dance.

L’acteur de 73 ans a l’une des voix les plus distinctives du monde du théâtre et est surtout connu pour son rôle de Tywin Lannister dans la série fantastique à succès Games of Thrones.

Dans quoi d’autre Charles Dance était-il?

Charles Dance a fait ses premiers pas dans le monde des arts en fréquentant le Leicester College of Arts (maintenant connu sous le nom de De Montfort University).

Avant de faire ses débuts à l’écran, Dance était membre de la Royal Shakespeare Company du milieu à la fin des années 1970.

Quand il a finalement fait sa première apparition à l’écran, il est apparu en 1981 pour For Your Eyes Only, le 12ème film de la franchise James Bond.

Depuis lors, Charles Dance a continué d’impressionner avec des rôles énormes tout au long de sa carrière avec des apparitions dans Alien 3, Gosford Park, The Imitation Game, The Crown, Game of Thrones comme nous l’avons mentionné et le jeu vidéo The Witcher 3.

Rise of Empires: Ottoman, avec Charles Dance narrating, est disponible en streaming maintenant sur Netflix après sa sortie le 24 janvier 2020.

