Où a été filmé Flesh and Blood? Le nouveau drame d’ITV explore le sud de l’Angleterre – HITC

Flesh and Blood arrive sur ITV le 24 février mais où la série a-t-elle été filmée?

ITV a toujours eu un fort penchant pour la création de séries dramatiques captivantes.

Nous ne sommes peut-être que dans quelques semaines en 2020, mais nous avons déjà vu des gens comme White House Farm, Grantchester série 5 et Endeavour série 7 faire leur chemin sur la chaîne.

Maintenant, c’est au tour d’une toute nouvelle série dramatique de prendre le devant de la scène, Flesh and Blood, la dernière création de l’écrivain Sarah Williams qui a déjà travaillé sur des sujets comme le drame de la BBC The Long Song et ITV’s Case Sensitive.

La nouvelle série en quatre parties débute le 24 février mais où a été filmé Flesh and Blood?

De quoi parle Flesh and Blood?

Flesh and Blood d’ITV raconte l’histoire d’un trio de frères et sœurs alors que leur monde est secoué lorsqu’ils apprennent que leur mère veuve, Vivien (Francesca Annis), sort avec un nouvel homme, Mark (Stephen Rea).

Le chaos s’ensuit rapidement alors que chaque membre de la famille de Vivien est alimenté par la tension, ce qui finit par entraîner l’un d’entre eux blessé ou peut-être mort sur la plage à l’extérieur de leur maison familiale idyllique.

Francesca Annis incarne Vivien aux côtés d’Imelda Staunton, Russell Tovey, Stephen Rea, Grace Hogg-Robinson, Lydia Leonard, Lara Rossi et Sharon Small.

Où a été filmé Flesh and Blood?

La série a été filmée dans des endroits à travers Londres ainsi que Sussex et Kent.

Bien que la plupart des lieux de tournage de l’émission aient été gardés secrets avant la sortie de Flesh and Blood, nous savons que l’un des principaux lieux de tournage était la ville côtière d’Eastbourne, sur la côte du Sussex, où la maison familiale de Vivien est située sur le front de mer.

Quand regarder

Flesh and Blood de Sarah Williams fait ses débuts sur ITV à 21 heures le lundi 24 février.

La série en quatre parties devrait ensuite suivre quotidiennement les 25, 26 et 27 février respectivement.

Une fois que chaque épisode sera diffusé, il sera disponible en streaming sur ITV Hub.

