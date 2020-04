Où a été filmé Outer Banks? La série Netflix nous emmène sur les plages et au-delà! – HITC

La nouvelle série Netflix a touché la corde sensible, mais où a été filmé Outer Banks?

Que ferions-nous sans streaming?

En ce moment, beaucoup sont confrontés à une profusion de temps libre sur leurs mains et nulle part où aller, mais sur le canapé et devant la télé.

Heureusement, les services de streaming sont venus à notre aide, nous offrant d’excellents titres, nouveaux et anciens. Bien qu’il soit maintenant possible de rattraper son retard sur certains joyaux établis et acclamés, cela vaut vraiment la peine de se tenir au courant des succès les plus récents de Netflix comme Tiger King et ainsi de suite.

Le dernier à attirer l’attention est un drame américain pour adolescents appelé Outer Banks.

Créée par Josh Pate, Jonas Pate et Shannon Burke, la série est arrivée le mercredi 15 avril 2020 et a présenté le public à un groupe à la recherche du père (en quelque sorte) disparu de leur chef. Il prend quelques rebondissements passionnants à travers ses dix épisodes, nous emmenant dans des endroits cinématographiques…

Où a été filmé Outer Banks?

Comme l’a souligné The Cinemaholic, le nom Outer Banks est dérivé d’un endroit réel, et le créateur Josh Pate a envisagé l’histoire en pensant aux îles barrières au large des côtes de la Caroline du Nord, la prise de vue sur place s’avérant souhaitable.

Alors que le premier choix de lieu de tournage était Wilmington, cela n’a pas tout à fait fonctionné…

Pourquoi? Eh bien, à cause de HB-142, un projet de loi anti-LGBTQ. Naturellement, cela a causé des complications et Netflix a pris la décision d’aller ailleurs. Heureusement, ils ont trouvé un endroit qui offrait des plages idéales en Caroline du Sud: Charleston.

Bien que situé dans un lieu fictif, l’équipage a pu parfaitement transformer l’endroit en exactement ce qu’il avait en tête pour Outer Banks. La première source indique que les habitants ont vu le tournage se dérouler à quelques rues de Fuel (centre-ville de Charleston), de la collection Ben Silver sur King Street et de Gaillard Center.

Les goûts de Shem Creek, le vieux village de Mount Pleasant et McClellanville peuvent également être repérés tout au long du spectacle par ceux qui connaissent les régions.

Quant aux superbes séquences de phares, elles ont été capturées au phare de Morris Island.

Outer Banks: plus de lieux de tournage

Il y a bien plus d’où cela vient!

The Cinemaholic détermine également quelques autres lieux de tournage qui apparaissent dans la série, parmi lesquels:

Port de Charleston

Île Kiawah

Île James

John’s Island

Îles Barrières à Beaufort (scènes de plage)

Île de chasse (scènes de plage)

Il fait bon usage de ces lieux, mais considérons ce que le public pense de l’émission jusqu’à présent…

Les fans font l’éloge des Outer Banks

Déjà, le public a afflué sur Twitter pour exprimer ses pensées positives sur l’émission, certains admettant qu’il n’a fallu que vingt minutes pour les enrouler.

Découvrez une sélection de tweets:

