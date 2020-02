Où a été filmé Spectros? Netflix présente un Brésil surnaturel! – HITC

Cela nous emmène dans tout un voyage, mais où a été filmé Spectros?

La nouvelle série Netflix Spectros a un public intrigué quant à l’endroit où il a été tourné.

Ça a déjà été une année chargée!

Par cela, nous voulons dire qu’il y a eu beaucoup à regarder, et nous voulons vraiment dire beaucoup. De plus en plus, nous trouvons une grande partie de ce que nous regardons sur Netflix, ce qui est parfaitement logique compte tenu de la quantité qu’ils diffusent.

Le service de streaming nous a offert la chance de plonger dans des goûts comme The Stranger, Locke & Key et une sélection de favoris familiers avec les nouvelles saisons jusqu’à présent.

Mais tout est question de variété, et pour ceux qui n’aiment pas la comédie, il y a un thriller criminel qui ne demande qu’à être exploré et vice versa. Pour ceux qui aiment le paysage télévisuel plus bizarre et imaginatif, Netflix vous couvre avec les passionnants Spectros.

Spectros sur Netflix

Maintenant pour quelque chose de fantasmagorique avec Spectros.

Cette série brésilienne de sept épisodes est sortie sur Netflix le jeudi 20 février 2020.

Réalisé par Douglas Petrie, nous sommes jetés dans un thriller surnaturel captivant qui célèbre son influence diversifiée du folklore brésilien, de l’histoire et de l’ajout d’histoires de fantômes japonais – cette dernière est très évidente!

Il met en vedette Cláudia Okunu, Danilo Mesquita, Enzo Barone, Pedro Carvalho et Mariana Sena dans un conte de cinq adolescents qui découvrent de manière choquante la réalité surnaturelle qui entoure la leur. Une vengeance fantomatique s’ensuit pour les horreurs passées alors que nous approfondissons ce cauchemar animé.

Il y a beaucoup à admirer avec celui-ci, y compris les lieux…

Où a été filmé Spectros?

Selon The Cinemaholic, la série est tournée à São Paulo, au Brésil. C’est aussi là que ça se passe.

Comme les fans de la série le savent, l’emplacement est très important pour l’histoire, mais nous avons également vu d’autres grands spectacles tournés là-bas au fil des ans, y compris les goûts d’Omniscient, Sense8 et Black Mirror, comme souligné par la même source .

Une grande partie des images ont été tournées dans de vraies rues de São Paulo, mais la plupart des intérieurs (maisons, etc.) ont été tournés en studio plutôt que sur place. La raison probable est que cela a rendu beaucoup plus facile l’ajout de visuels plus extravagants dans le post.

Le lieu de tournage le plus intégré est sans doute le quartier Liberdade de São Paulo, où vivent les protagonistes. Ainsi, ceux qui connaissent la région admireront l’authenticité, pouvant reconnaître certains endroits qui apparaissent tout au long des épisodes.

Réactions de Twitter aux Spectros de Netflix

Un certain nombre de publics ont déjà consulté Twitter pour donner leur avis sur Spectros.

Certains sont un peu déçus, mais d’autres sont complètement impressionnés – c’est comme ça que ça se passe. Découvrez une sélection de tweets ci-dessous:

