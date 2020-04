Où a été filmé Tales from the Loop? Amazon emmène sa série de science-fiction au Canada! – HITC

Tales from the Loop arrive sur Amazon Prime Video au moment idéal pour une escapade de science-fiction, mais où la série a-t-elle été filmée?

Il y a toujours un appétit pour la science-fiction et dans le climat actuel, un peu d’évasion de science-fiction est exactement ce dont nous avons besoin.

Il est donc parfait qu’Amazon Prime Video publie une série qui conviendra parfaitement à la facture.

Nous faisons bien sûr référence à la série Tale from the Loop, une série de science-fiction basée sur la série de livres d’art de l’artiste, musicien et designer suédois Simon Stålenhag.

La série voit des habitants d’une petite ville de l’Ohio rencontrer des êtres d’origine étrangère ou de science-fiction, mais la série n’a pas été tournée en Ohio.

Mais sinon, où a été filmé Tales from the Loop?

Tales from the Loop sur Amazon Prime

Tales from the Loop ne raconte pas une histoire mais plusieurs.

Chaque épisode se concentre sur un ou un groupe de résidents d’une petite ville de l’État de l’Ohio.

Grâce à une machine sous la ville, connue sous le nom de Loop, les résidents vivent des événements et rencontrent des êtres des domaines de la science-fiction, découvrant lentement plus de connaissances sur la mystérieuse boucle.

Où a été filmé Tales from the Loop?

Plus précisément, la série de science-fiction a été filmée à Regina et dans ses environs dans la province de la Saskatchewan, la ville de Winnipeg au Manitoba et la ville d’Estevan, qui a été utilisée pour ses bâtiments en briques à l’ancienne, selon The Cinemaholic.

Bien que la série puisse se dérouler dans l’Ohio, la série a sans aucun doute pris le tournage au Canada car le gouvernement canadien offre un plan d’allégement fiscal pour attirer des productions à venir y tourner.

En plus de cela, les régions sauvages du Canada sont l’endroit idéal pour recréer le travail de Simon Stålenhag à l’écran.

Quand regarder Tales from the Loop

La série n’aurait peut-être pas pu arriver à un meilleur moment pour les téléspectateurs qui recherchent un peu d’évasion dans ce qui a été une horrible année 2020 jusqu’à présent.

Dans d’autres nouvelles, où est Sophie Ashcroft maintenant? Sunderland ‘Til I Die ne donne pas aux fans de Netflix l’image complète