Où a été filmé The Stranger? Le thriller de Netflix s’écarte du roman! – HITC

“Et si nos secrets les plus sombres étaient dévoilés par un étranger?”

Il a déjà des téléspectateurs accrochés, mais où a été tourné The Stranger?

Avec suffisamment de rebondissements pour vous permettre de deviner jusqu’à la fin, il n’est pas surprenant que le public se presse sur Netflix pour ce nouveau thriller séduisant.

Les huit épisodes de The Stranger de Danny Brocklehurst sont arrivés sur le service de streaming le jeudi 30 janvier 2020. Il est en fait basé sur le roman du même nom de Harlan Coben, qui vaut vraiment la peine d’être cherché.

Il raconte l’histoire fascinante de la vie d’un père de famille bouleversée lorsqu’un étranger arrive pour révéler des secrets très près de chez lui. Réalisé par Daniel O’Hara et Hannah Quinn, il vous tiendra au bord de votre siège et devinera toujours.

Entrons et regardons de plus près.

The Stranger sur Netflix

On peut l’appeler The Stranger, mais les artistes présents ici ne sont certainement pas étrangers à nos écrans…

Ce nouveau bijou Netflix met en vedette Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) en tant qu’inconnu titulaire, Richard Armitage (La trilogie du Hobbit) comme Adam Price, Siobhan Finneran (Happy Valley) comme DS Johanna Griffin, Jennifer Saunders ( Absolument fabuleux) comme Heidi, Shaun Dooley (The Witcher) comme Tripp et plus.

Sérieusement, quel casting!

Ils se transforment tous en un travail formidable, mais prenons un moment pour considérer les endroits où ils naviguent dans la série…

Où a été filmé The Stranger?

Selon l’Express, The Stranger a été principalement tourné à Manchester.

En ce qui concerne des emplacements spécifiques, la même source note qu’ils ont été repérés en train de tirer dans des endroits comme St Peter’s Square, Whalley Range et Ancoats.

Mais ce n’est pas tout …

Certaines séquences ont vu la production passer à Stockport, Bolton et Eccles. Ainsi, bien que la série ne soit jamais sûre d’identifier spécifiquement son emplacement, ces informations et les accents présentés tout au long du spectacle suggèrent qu’elle se déroule dans le nord de l’Angleterre.

C’est très différent du livre, qui a été publié en Amérique. Cependant, ce n’est pas exactement le seul écart par rapport au matériau source.

Le public parle de l’étranger

