Où a été filmé The Trouble with Maggie Cole? Lieux de tournage derrière la nouvelle série ITV avec Dawn French – HITC

Le casting est familier, mais où a été filmé The Trouble with Maggie Cole?

Quel début solide pour une année de grande télévision.

Nous avons vu des émissions phénoménales faire surface jusqu’à présent en 2020, avec Netflix proposant The Stranger et la BBC livrant une saison stupéfiante de Doctor Who.

Bien sûr, ITV n’a pas déçu non plus, l’a fait sortir du parc avec le véritable drame du crime White House Farm et de nouvelles saisons de grands favoris comme Endeavour.

Maintenant, ils ont déchaîné le joyau de la comédie dramatique The Trouble with Maggie Cole.

Lorsque vous avez Dawn French au centre de la scène, cela mérite déjà votre attention. L’actrice britannique de 62 ans et polyvalente est toujours la bienvenue sur les écrans, et ici, elle a une grande chance de briller.

Il a également été écrit et créé par Mark Brotherhood, qui sera familier au public pour avoir travaillé sur Benidorm, Shameless UK et plus encore. Commençons donc à explorer.

ITV: Le problème avec Maggie Cole

The Trouble with Maggie Cole emmène les téléspectateurs dans un charmant village de pêcheurs dans lequel Maggie Cole (Dawn French) est une figure respectée de la communauté très unie.

Tout semble bien et en paix… c’est-à-dire jusqu’à une certaine interview radio.

Lorsqu’un journaliste vient interviewer Maggie sur l’endroit, elle donne peut-être beaucoup plus de détails que nécessaire. De toute évidence, cela fait très peu pour impressionner ses compatriotes et notre protagoniste se retrouve dans une série de situations indésirables.

C’est un regard génial et ludique sur la façon dont les ragots peuvent avoir un impact sur nos vies et affecter nos relations, et avouons-le, vous ne pouvez pas vous tromper avec un casting qui possède également des goûts de Mark Heap (Friday Night Dinner), Julie Hesmondhalgh (Broadchurch), Vicki Pepperdine (The Windsors), Patrick Robinson (Casualty) et plus encore.

En prime, les emplacements sont fantastiques aussi…

Où a été filmé The Trouble with Maggie Cole?

Le tournage de The Trouble with Maggie Cole a eu lieu dans divers endroits du Devon et de Cornwall.

Se concentrant sur les emplacements du Devon, iNews souligne que l’île Burgh était un lieu de tournage crucial.

L’île de marée sur la côte du sud du Devon est située près du petit village balnéaire de Bigbury-on-Sea et abrite une impressionnante retraite appelée Art Deco Burgh Island Hotel, parfaite pour les mariages et les événements.

En passant, ceux-ci notent également que le château de Launceston a été utilisé, et en fait, la star centrale Dawn French a même tweeté une photo d’elle sur place (l’adresse est Castle Dyke, Launceston PL15 7DR).

Selon Visit Cornwall, son histoire est vaste et George Fox – fondateur des Quakers – y fut en fait emprisonné en 1656.

Le village de Noss Mayo et Cargreen à Cornwall apparaissent également.

Le problème avec les lieux de tournage de Maggie Cole

En continuant de mettre en lumière les lieux de tournage, il existe un certain nombre de lieux de Plymouth qui figurent dans The Trouble with Maggie Cole.

Fait intéressant, iNews souligne que l’une d’entre elles est l’école primaire Erme. Dans la série, nous sommes présentés à l’école primaire de Thurlbury, mais un certain nombre d’enfants que nous voyons sont de la Plymkids Theatre Company, avec un jeune garçon nommé Jamie Talbot volant le spectacle.

Nous espérons que vous l’apprécierez!

Dans d’autres nouvelles, The Split mérite d’être renouvelé.