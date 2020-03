Où a été filmé Uncorked? Les emplacements vont de Memphis à Paris – HITC

Uncorked fait ses débuts sur Netflix demain (vendredi 27 mars).

Le film suit Elijah (Mamoudou Athie, Désolé pour votre perte), dans sa quête pour devenir un maître sommelier.

Cependant, son père, Louis (Courtney B. Vance, The People c.O.J. Simpson: American Crime Story), a désigné Elijah pour lui succéder à la place, en tant que chef de l’entreprise familiale de barbecue.

Discutant de l’intrigue de Food & Wine cette semaine, l’écrivain-réalisateur du film Prentice Penny a expliqué: «Une fois que j’ai su que le père allait diriger un stand de barbecue, il était intéressant de le jumeler avec du vin.

“L’ironie est que la nourriture et le vin sont des accords parfaits, mais pas le père et le fils.”

Où a été filmé Uncorked?

Le film est tourné dans deux lieux principaux, dont l’identité – Memphis, Tennessee et Paris, France – ne devrait pas surprendre étant donné son accent sur la nourriture (en particulier, la variété barbecue) et le vin.

Emplacement non bouché: Memphis

Commercial Appeal rapporte que Penny a considéré Kansas City, Missouri, Austin, Texas et Caroline du Nord comme des lieux possibles – avant de visiter Memphis.

“Memphis était le choix logique”, a déclaré Penny sur le site Web. «Non seulement c’est une capitale du barbecue, mais une grande partie du tissu de la vie américaine est enracinée à Memphis. La ville a eu un impact si riche, non seulement sur la culture américaine mais sur la culture afro-américaine. »

Les sites de tournage spécifiques incluent l’aéroport international de Memphis; l’école Hutchison; le C.C. Centre de divertissement; le Centre de patinage East End; le magasin de viande Keith’s Farm / Fayette Packing Co. à Eads; la Clinique Ouest; la cour à bois du Woodland Tree Service; et le restaurant et bar à vins du centre-ville Flight.

Pour le restaurant (Papa’s Kitchen Bar-B-Q), ils ont réhabilité un espace vide sur Elvis Presley Boulevard, qui abritait autrefois un restaurant populaire des années 50 et 60, Chenault. “Il y avait toute la texture et la peinture décollée et la sensation de couches d’histoire, c’est ce que nous recherchions”, a déclaré la responsable de la localisation du film, Nicki Newburger, à Commerical Appeal.

“Les gens se présentaient et pensaient que c’était un vrai restaurant et étaient déçus car nous devions les refuser”, a-t-il ajouté.

Emplacement non bouché: Paris

Tous les jours sauf cinq jours de tournage ont eu lieu à Mephis, le reste ayant eu lieu outre-Atlantique en France.

Vous y trouverez le musée d’Orsay, à Paris, et la célèbre ville viticole de Chablis, à environ deux heures de route au sud-ouest de la capitale.

“Beaucoup de films à dominante blanche, tout le monde va à Londres ou tout le monde est à Paris”, a expliqué Penny. «Je n’ai jamais vu de personnes de couleur voyager à l’étranger dans des films, sauf s’il s’agit d’un film d’espionnage.

«Donc, pour moi, avoir un film où un homme afro-américain de Memphis, tout d’un coup maintenant, il fait du vélo à Paris ou passe par le musée d’Orsay et regarde des œuvres d’art inestimables de Monet et Ceanne – à la caméra , cela devient si puissant. Sans dire “Voici un message”, cela fait passer le message. “

Comment regarder Uncorked sur Netflix

Pour accéder au service de streaming, vous aurez besoin d’un téléviseur intelligent, d’un téléphone, d’une tablette ou d’une console avec connexion à Internet.

Ensuite, téléchargez simplement Netflix et abonnez-vous à l’une de ses différentes options de package.

Uncorked, qui a une durée de 104 minutes, sera disponible à regarder à partir de vendredi.

