Où a été tourné le Main Event? Netflix emmène la WWE dans un lieu de tournage canadien! – HITC

Netflix apporte la WWE à son service de streaming dans le film, The Main Event, mais où la production a-t-elle été filmée?

En tant que service de streaming américain, Netflix est évidemment mieux connu pour nous apporter des productions américaines à gros budget.

Les principaux points forts du service de streaming sont, bien sûr, des séries telles que Stranger Things et The Witcher, mais nous avons également vu de nombreux films originaux provenant de Netflix également.

Le dernier en date est The Main Event, un film qui présente la lutte de la WWE à Netflix.

Des stars de la WWE et une impressionnante distribution d’acteurs devraient apparaître dans le film, mais où a été tourné le Main Event?

Le Main Event sur Netflix

Le Main Event arrive sur Netflix le 10 avril 2020.

Le film raconte l’histoire de Leo Thompson, un garçon de 11 ans plein d’esprit et passionné par la WWE et la lutte.

En tant que petit garçon de 11 ans, Leo n’est pas vraiment conçu pour la lutte, mais lorsqu’il découvre un mystérieux masque de catch dans le mur de sa chambre, il est soudainement transformé en maître de la lutte et transforme ses talents pour gagner une place dans l’alignement de la WWE .

Où a été tourné le Main Event?

Le tournage du projet a commencé dans la ville canadienne en juin 2019.

L’annonce du début du tournage est venue de The Futon Critic qui a également révélé que plusieurs stars de la lutte de la WWE apparaitraient dans le film aux côtés de la distribution principale, notamment Kofi Kingston, The Miz et Sheamus.

Ce n’est pas le seul film Netflix à avoir tourné au Canada

Le Main Event n’est pas le seul film Netflix à avoir tourné à Vancouver.

Entre avril et juin 2019, le film Coffee and Kareem, sorti sur Netflix le 3 avril, a également été tourné à Vancouver, la ville hôte des Jeux olympiques d’hiver de 2010.

Il semble que le Canada soit un lieu de tournage populaire pour les productions Netflix, probablement grâce aux incitations fiscales offertes par le gouvernement canadien pour aider à attirer des productions cinématographiques comme celles-ci.

