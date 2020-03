Où a été tourné My Left Nut? Explorez le lieu de tournage de l’Irlande du Nord dans la comédie de la BBC – HITC

My Left Nut est arrivé sur BBC One, mais où le drame-comédie a-t-il été tourné?

La BBC a toujours réussi à pousser le bateau avec des séries de comédie dramatique que vous pourriez appeler non conventionnelles.

Alors que nous voyons actuellement le polyamour exploré dans la série Trigonométrie, un autre sujet souvent non abordé, le cancer des testicules (ou tout simplement le cancer en général) chez les adolescents, est mis en lumière dans le drame de la BBC Three My Left Nut qui a vient de passer à BBC One.

La série est arrivée pour la première fois sur la chaîne en ligne de la BBC début mars, mais après un début prometteur, My Left Nut a été promu BBC One.

Le premier épisode est arrivé à 22h50 sur BBC One et il a certainement eu un impact auprès des téléspectateurs.

Comme chaque acteur porte un accent irlandais distinct, il n’est pas surprenant d’apprendre que la série se déroule en Irlande du Nord, mais où exactement a été tourné My Left Nut?

Mon écrou gauche sur la BBC

My Left Nut raconte l’histoire d’un écolier de 15 ans, Mick, qui essaie de cacher le fait que son testicule gauche est enflé.

Tout comme sa vie amoureuse trouve ses pieds, parler autour de l’école se transforme rapidement en un bombement inquiétant créé par le testicule enflé.

L’épisode 1 de My Left Nut est arrivé sur BBC One à 22 h 50 le 24 mars, tandis que les trois épisodes de la série sont maintenant disponibles en streaming sur BBC iPlayer.

Où est réglé mon écrou gauche?

Belfast.

La série basée sur le livre du même nom de Michael Patrick et Oisín Kearney qui a également été transformé en une pièce de théâtre primée.

Selon Belfast Live, My Left Nut est en fait basé sur les expériences réelles de Michael Patrick lui-même alors qu’il avait trouvé un gonflement sur son propre testicule à l’âge de 15 ans.

La série explore non seulement la nature comique de cette situation bizarre, mais explore également la nature plus grave du cancer et du cancer des testicules en particulier.

Où est filmé My Left Nut?

Belfast.

C’est vrai, la série BBC partage son lieu de tournage avec son décor qui est toujours un bonus d’authenticité dans un spectacle.

Les lieux de tournage exacts de Belfast n’ont pas été divulgués par la BBC, mais les habitants reconnaîtront sûrement certains des lieux utilisés dans la série.

Les trois épisodes de My Left Nut sont disponibles en streaming maintenant sur BBC iPlayer.

