Maintenant que les détails de «Megxit» deviennent bien connus, il semble que tout le monde ait plus de questions que jamais. Tout le monde veut savoir exactement ce qui se passe derrière les portes du palais, et les fans du monde entier cherchent des réponses.

Nous savons depuis un certain temps que le prince Harry et Meghan Markle envisagent de quitter le Royaume-Uni, et maintenant c’est une décision qui a été finalisée. Pendant un certain temps, il y avait des spéculations que le couple envisagerait de déménager à Los Angeles, ce qui avait excité leur base de fans américaine.

Cependant, il a été récemment annoncé qu’ils avaient choisi de partager leur temps entre le Royaume-Uni et le Canada. Ce n’est en fait pas trop surprenant, car Meghan elle-même y a vécu pendant plusieurs années et a adoré l’expérience. Le seul détail que nous ne connaissons pas encore est exactement où dans le pays Meghan et Harry choisiront d’appeler chez eux.

On parle de leur installation dans quelques zones différentes, mais rien n’a été confirmé. Alors, où au Canada le prince Harry et Meghan Markle vivront-ils?

Séparer de la famille royale

Faire partie de la famille la plus célèbre du monde semble être un rêve pour presque n’importe qui, mais pour Meghan et Harry, c’était tout sauf cela. Il s’agit d’un couple extrêmement privé et, depuis leur mariage en 2018, ils font face à une quantité écrasante d’attentions indésirables.

Meghan et Harry ont pris de la chaleur des tabloïds britanniques pour presque toutes les décisions qu’ils prennent, certaines sources allant même jusqu’à se moquer d’eux. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont été soumis à un examen minutieux de leurs décisions personnelles, telles que voyager en jet privé, ainsi que des compétences de Meghan en tant que nouvelle mère et même de son statut de première royale métisse.

Enfin, ils ont pris la décision de prendre du recul et de démissionner de leurs rôles de membres supérieurs de la famille royale.

Le prince Harry et Meghan Markle déménagent au Canada

Meghan et Harry ont très probablement débattu pendant un certain temps alors qu’ils réfléchissaient à un endroit où vivre pour pouvoir vivre une vie de famille plus calme, plus d’intimité et passer du temps avec bébé Archie à l’abri des projecteurs.

Global News a récemment rapporté que le couple avait choisi le Canada, bien qu’un lieu spécifique n’ait pas encore été annoncé. Cela ne veut pas dire que Meghan et Harry n’ont pas plusieurs options. Cependant, il peut y avoir une chute.

En fin de compte, le Washington Posts rapporte que même si les résidents du Canada ne se soucient pas que Harry et Meghan décident de déménager au pays, ils seraient assez contrariés si l’argent des contribuables était utilisé pour couvrir le coût de leur vie là-bas.

Bien qu’une pétition en ligne ait circulé, aucun détail n’a été établi. Le couple royal prévoit de subvenir à ses propres besoins, mais il n’en demeure pas moins que leur sécurité pourrait coûter aux contribuables un joli sou.

Où au Canada le prince Harry et Meghan Markle vivront-ils?

Où sont les endroits au Canada où Meghan et Harry pourraient penser vivre? Les fans semblent penser que les deux endroits les plus probables sont Toronto ou Vancouver. Pourquoi ces deux villes?

Le couple apprécie évidemment l’atmosphère de Vancouver, car ils ont récemment passé des vacances là-bas et auraient adoré. N’oublions pas l’amour de Meghan pour Toronto, car c’est là qu’elle a filmé son émission à succès, Suits. La ville occupe évidemment une place spéciale dans son cœur, et Harry lui a rendu visite assez souvent au début de leur relation.

Bien qu’il soit possible que Meghan et Harry puissent choisir n’importe quel endroit, nous devons convenir que Toronto ou Vancouver semble le plus probable.