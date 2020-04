Où Batwoman a-t-elle été filmée? Explorez les lieux de tournage canadiens de la nouvelle série d’Arrowverse – HITC

Batwoman est enfin arrivée sur nos écrans ici au Royaume-Uni, mais où la série a-t-elle été filmée?

Alors que Marvel sont les rois incontestés du cinéma de super-héros, DC a travaillé à la construction de son propre univers pour le petit écran.

Au cours des huit dernières années, le soi-disant Arrowverse est devenu un univers de cinq émissions et en 2019 nous a offert l’un des croisements télévisés les plus attendus de tous les spéciaux de Crisis on Infinite Earths.

Batwoman, qui est récemment passée à l’écran dans sa propre série, est l’un des éléments clés de la série spéciale de cinq épisodes.

L’émission est arrivée aux États-Unis à la fin de 2019 et, enfin, les téléspectateurs britanniques ont maintenant la chance de regarder la série dirigée par Ruby Rose diffusée sur E4.

Naturellement, la série se déroule à Gotham City, mais où est exactement Batwoman filmée?

Batwoman sur E4

Après la série lancée aux États-Unis en octobre 2019, Batwoman a finalement fait ses débuts au Royaume-Uni le 29 mars et est diffusée chaque semaine depuis.

La série suit Kate Kane alors qu’elle prend la justice en main en prenant le manteau de Batwoman après la disparition de Bruce Wayne et Batman trois ans auparavant.

Gotham City est redevenu un puisard infesté de crimes, mais Batwoman peut-il être le symbole pour redonner espoir?

Où Batwoman a-t-elle été filmée?

La ville canadienne, célèbre pour avoir accueilli les Jeux olympiques d’hiver en 2010, assume le rôle de Gotham City dans Batwoman.

Cependant, des tournages supplémentaires ont également eu lieu à Chicago, en Illinois, au même endroit que Christopher Nolan a utilisé pour The Dark Knight en 2008.

Les emplacements exacts utilisés dans la série n’ont pas été divulgués par Warner Bros.TV, mais les fans aux yeux d’aigle seront sûrement en mesure de repérer certains points de repère notables.

Qu’en est-il des autres émissions télévisées d’Arrowverse?

Comme Batwoman, le reste de la série télévisée dans le Arrowverse sont maintenant tous tournés à Vancouver qui, grâce à son industrie de production cinématographique animée, est souvent surnommée Hollywood North.

C’est vrai, Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow et Supergirl partagent tous le même lieu de tournage malgré le fait qu’ils se déroulent dans différentes villes.

Cependant, la première saison de Supergirl a en fait été filmée à Los Angeles, au lieu de Vancouver, mais a changé de lieu après sa première saison.

De nouveaux épisodes de Batwoman sortent chaque semaine le dimanche soir sur E4 tandis que les épisodes publiés jusqu’à présent sont disponibles en streaming sur All 4.

