Où Cobra a-t-il été filmé? Sky One prend des lieux emblématiques et les plonge dans l’obscurité! – HITC

Même hors tension, vous reconnaîtrez certains de ces endroits remarquables.

La nouvelle série a atterri sur les écrans, mais où a été filmé Cobra?

C’est une sensation plutôt cool…

Vous êtes assis autour de la télé avec vos amis ou votre famille, et tout à coup vous vous tournez vers eux: “Savez-vous où c’est?”

«Non», répondent-ils. Vous leur tirez un petit sourire fier et leur faites savoir que vous savez. Lorsque vous repérez des lieux au cinéma et à la télévision, cela vous fait toujours sentir un peu plus gratifiant. Ce ne sont pas tous les décors et ainsi de suite, bien sûr, mais il est toujours bon de voir les emplacements réels que vous connaissez et reconnaissez faire la coupe.

Nous avons vu un certain nombre de spectacles faire surface jusqu’à présent cette année avec des endroits reconnaissables, y compris White House Farm. Cependant, prenons un moment pour mettre en lumière Cobra!

Cobra sur le ciel

C’est certainement une prémisse intrigante…

Cobra nous plonge dans la panique alors que nous nous concentrons sur un gouvernement britannique chargé de s’attaquer à une panne de courant sans précédent. Une solution s’impose, donc COBRA est né: un comité formé d’experts dans leur domaine et de politiciens.

Ensemble, ils travaillent pour lutter contre l’escalade de la crise qui a provoqué des émeutes et au-delà. À mesure que la tension monte, nous commençons à nous demander si l’équilibre sera jamais rétabli.

Lorsque vous abordez un récit comme celui-ci, vous avez la tâche gigantesque d’essayer de maintenir un sentiment de crédibilité. Heureusement, il possède un excellent casting pour accompagner le public dans le terrier du lapin, y compris Robert Carlyle, Victoria Hamilton, Richard Dormer, David Haig et plus encore.

Alors, où cela nous mène-t-il?

Où Cobra a-t-il été filmé?

Il est clair en regardant le spectacle que de nombreuses séquences ont été tournées à Londres dans divers sites emblématiques, dont le London Eye et le Tower Bridge.

Nous les voyons enveloppés par l’obscurité et le chaos alors que les citoyens descendent dans la rue avec colère et peur.

IMDb met également en évidence d’autres lieux de tournage, notamment:

– Ashton-Under-Lyne, Grand Manchester

– Brotherton, Yorkshire du Nord

– Shaw, Oldham, Grand Manchester

Le Yorkshire Post donne plus de détails sur les lieux de tournage du Yorkshire, soulignant que Screen Yorkshire a confirmé le tournage à Huddersfield et Selby.

Ils notent que le tournage a eu lieu en mars 2019 à l’hôtel George d’Huddersfield (ils y auraient filmé une séquence d’incendie), tandis que d’autres scènes ont été tournées à Brotherton près de la centrale électrique de Ferrybridge en juin. En plus de cela, ils se sont également rendus dans un magasin Bolton BHS pour le tournage.

Que pense le public de Cobra?

Jusqu’à présent, cela a été assez conflictuel.

Certains l’aiment, certains le détestent clairement… inévitablement, certains sont simplement sur la clôture.

Jetez un œil à une sélection de tweets:

Dans d’autres nouvelles, Uncut Gems est-il basé sur une histoire vraie?