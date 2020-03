Où dans le monde est la chanson thème de Carmen Sandiego relancée par Netflix – HITC

Carmen Sandiego: To Steal or Not to Steal pousse le bateau avec sa narration interactive mais fait revivre un vieux classique dans le processus.

Netflix était sans aucun doute la force pionnière dans l’industrie du streaming en ligne que nous voyons aujourd’hui.

Même maintenant, pour garder une longueur d’avance sur sa concurrence croissante, le géant du streaming essaie toujours de pousser le bateau avec un contenu frais et inventif pour inciter le public à revenir pour plus.

L’exemple le plus médiatisé de cela peut être vu dans la récente série d’épisodes interactifs et de séries qui sont arrivés sur Netflix au cours des derniers mois et années, notamment Black Mirror: Bandersnatch et Bear Grylls: You vs Wild.

Le dernier de ces épisodes interactifs se présente sous la forme de Carmen Sandiego: À voler ou à ne pas voler et de manière typique, il existe plusieurs scénarios de branchement, plusieurs fins et même une scène bonus spéciale.

Carmen Sandiego: voler ou ne pas voler

L’épisode spécial de Carmen Sandiego de Netflix est sorti le 10 mars et suit la deuxième saison de l’émission qui est arrivée en octobre 2019.

Voler ou ne pas voler vous met, le spectateur, aux commandes de l’histoire, car la célèbre voleuse Carmen Sandiego est recrutée par la méchante société VILE qui a kidnappé deux des amis de Carmen.

Chaque choix du spectateur mènera Carmen sur une voie différente, pas toutes bonnes.

La scène bonus

Si vous parvenez à terminer l’une des fins heureuses de l’épisode, vous avez droit à une scène bonus spéciale.

La scène en question montre les amis de Carmen, Zach et Ivy, éclatent en chanson qui attire deux gardes qui se joignent également à la mélodie entraînante.

Raviver un classique

La chanson qu’Ivy et Zach chantent est la chanson thème de la version classique de l’émission télévisée Where in the World is Carmen Sandiego.

C’est un morceau extrêmement accrocheur et il a même inspiré la chanson thème légèrement plus James Bond de la nouvelle version de Netflix que nous voyons aujourd’hui.

Carmen Sandiego: To Steal or Not to Steal est disponible en streaming maintenant sur Netflix après sa sortie le 10 mars 2020.

