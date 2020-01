Où Deadwater Fell a-t-il été filmé? Le nouveau drame de Channel 4 ramène David Tennant chez lui – HITC

Deadwater Fell, avec David Tennant, se dirige très bientôt vers nos écrans.

Après avoir éclaté à la gloire grâce à son rôle de 10e docteur, David Tennant a été l’un des acteurs les meilleurs et les plus aimés du Royaume-Uni.

Tout ce qui met en vedette l’acteur écossais retient souvent l’attention et son dernier travail, Channel’s 4 Deadwater Fell, devrait commencer très bientôt.

La série dramatique très attendue arrive à 21 heures le vendredi 10 janvier et il y a beaucoup d’excitation autour du spectacle.

Notamment grâce à ses lieux de tournage qui ramènent le Scottish David Tennant à ses racines.

Qu’est-ce que Deadwater Fell?

Deadwater Fell raconte comment une communauté apparemment idyllique est déchirée lorsqu’une famille aimante est assassinée par quelqu’un qu’ils connaissaient et en qui ils avaient confiance.

Des fissures commencent rapidement à apparaître dans ce qui était autrefois une communauté apparemment parfaite, la méfiance occupant le devant de la scène, car chaque membre de la société très unie a quelque chose à cacher.

Où Deadwater Fell a-t-il été filmé?

Deadwater Fell de Channel 4 se déroule dans le village fictif idyllique de Kirkdarroch et propose de nombreux endroits à travers l’Écosse qui ont été utilisés pour le tournage.

Les principaux emplacements qui ont remplacé Kirkdarroch étaient le village de East Ayrshire de Dunlop et ainsi que Kilbarchan dans le Renfrewshire à l’ouest de Glasgow.

La population des deux villages, selon le recensement de 2011, n’est que de 1 127 et 3 622 respectivement et un certain nombre de résidents des deux villages ont été utilisés comme figurants tout au long de la série.

Pendant ce temps, une scène de plage cruciale dans le spectacle a été filmée sur la côte ouest de l’Écosse à Culzean Beach, qui fait partie du Culzean Country Park et est située à environ une heure de Dunlop dans l’Ayrshire.

La plage accueille également le château de Culzean, qui surplombe la mer d’Irlande et a accueilli l’horreur de 1973 The Wicker Man.

Qui est à Deadwater Fell?

Deadwater Fell compte de nombreux grands noms parmi ses acteurs principaux, David Tennant étant évidemment en tête.

Les acteurs principaux de Deadwater Fall sont:

David Tennant comme Tom

Anna Madeley comme Kate

Cush Jumbo en tant que Jess

Matthew McNulty comme Steve

David Tennant est surtout connu pour son travail en tant que 10e Doctor in Doctor Who et a également joué dans le Broadchurch primé.

Anna Madeley, quant à elle, s’est fait un nom dans les goûts de Silent Witness et du film In Bruges.

Cush Jumbo est une camarade vétéran de l’univers Doctor Who lorsqu’elle est apparue dans la série dérivée Torchwood et plus récemment dans The Good Wife et la suite The Good Fight.

Et enfin, Matthew McNulty est un pilier de la télévision britannique avec des rôles dans plus de 50 films et séries télévisées depuis le début de sa carrière, notamment les mousquetaires et les mécontents.

Deadwater Fell débute sur Channel 4 à 21 heures le 10 janvier et devrait se poursuivre pour un total de quatre épisodes.

