Où Dracula a-t-il été filmé? – HITC

La nouvelle mini-série Dracula a atterri sur Netflix le samedi 4 janvier.

Dracula a été bricolé et jouée au fil des années, apparaissant dans tout, des séries aux films et aux pièces de théâtre du primaire.

Peu de romans d’horreur gothiques sont si affectueusement considérés comme le classique de Bram Stoker en 1897. Il a été lu, étudié et interprété sans cesse depuis, mais lorsque nous revisitons le texte, nous avons une multitude d’adaptations tourbillonnant dans nos esprits, fournissant un collage d’images.

Le vampire emblématique a fait un retour triomphal en 2020 sur la BBC, avant de se glisser également sur la plate-forme de streaming mondiale Netflix quelques jours plus tard.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le lieu de tournage de Netflix Dracula, des plages de Broadstairs aux superbes décors de studio.

Dracula repensé en 2020 sur Netflix

La mini-série en trois parties a atteint BBC One le mercredi 1er janvier 2020, diffusée jusqu’au vendredi 3 janvier.

Il a été écrit par Mark Gatiss et Steven Moffat, dont le prestige dans le domaine de la télévision ne peut pas être sous-estimé étant donné qu’ils ont écrit le critique et le public a frappé Sherlock.

Un superbe ensemble de distribution a également mis en vedette Claes Bang (The Square) comme Dracula, Dolly Wells (Pride and Prejudice and Zombies) comme Sister Agatha et John Heffernan (Eye in the Sky) comme Jonathan Harker.

Tous les épisodes ont ensuite été téléchargés sur Netflix le samedi 4 janvier 2020.

Où Dracula a-t-il été filmé?

Il y avait un certain nombre de sites impliqués dans la production.

Selon le Kent Film Office, l’équipe de Dracula a filmé une séquence de lever de soleil saisissante à Joss Bay, Broadstairs, qui est une plage de sable enrichie de falaises de craie abruptes qui reviennent sur le parcours de golf North Foreland. Ceux qui le connaissent l’attraperont sûrement!

Selon The Knowledge Online, des tirs ont également eu lieu dans des endroits en Slovaquie comme le château d’Orava. D’autres comprennent Zuberec et Banská Štiavnica.

De plus, des scènes ont été tournées aux studios Bray de Berkshire et le tournage s’est terminé début août 2019.