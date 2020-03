Où en sont Brody Jenner et Kaitlynn Carter six mois après l’avoir appelé?

Si vous êtes quelqu’un qui se demande où se trouvent Brody Jenner et Kaitlynn Carter après leur été incroyablement dramatique, vous n’êtes pas le seul.

Après avoir appelé son départ en août 2019, la paire a clairement indiqué qu’il n’y avait rien d’autre qu’amour entre eux et semble toujours avoir les mêmes sentiments l’un pour l’autre aujourd’hui.

Brody Jenner et Kaitlynn Carter | Tommaso Boddi / . pour IMDb

L’ancien couple reste en bons termes

Jenner et Carter peuvent être séparés, mais cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas être amis.

Après leur séparation en 2019, beaucoup pensaient que les anciens amoureux étaient en mauvais termes, d’autant plus que Carter avait rencontré la chanteuse Miley Cyrus peu de temps après que la nouvelle de leur rupture avait fait la une des journaux.

Cependant, Jenner a clairement indiqué peu de temps après leur séparation qu’il n’avait rien d’autre que de l’amour pour son ex-femme et qu’il la soutiendrait quoi qu’il arrive.

«Il y a beaucoup trop de négativité dirigée contre quelqu’un que j’aime et dont je me soucie beaucoup. Je ressens le besoin de remettre les choses au clair », a écrit Jenner, 35 ans, dans un article Instagram maintenant supprimé après que Carter ait été aperçu en train d’embrasser Cyrus en Italie. «Kaitlynn et moi sommes les meilleures amies depuis 6 ans, et nous continuons de l’être. Nous, comme beaucoup d’autres avant nous et beaucoup après nous, avons grandi dans des directions différentes au cours de ces mêmes 6 années. »

Depuis lors, les anciens amants ont vécu leur vie respective, mais ont récemment prouvé que se retrouver avec un ex ne doit pas être gênant.

En février 2020, les célébrités sont rentrées par avion de Bali ensemble, ce qui est justement l’endroit où elles se sont mariées il y a deux ans.

Alors que beaucoup ont rapidement supposé que les deux étaient de retour ensemble, il s’avère qu’ils assistaient simplement au mariage d’un ami commun et ont décidé de rentrer chez eux ensemble.

Bien que certains fans continuent de penser qu’il y a encore une étincelle entre Carter et Jenner, Us Weekly a récemment confirmé que la paire n’est pas de retour et n’a pas l’intention de raviver leur romance.

“Kaitlynn et Brody sont juste amicaux”, a déclaré une source au média. «Ils ne sont pas romantiquement impliqués ou ne se réunissent pas.»

La séparation de Jenner et Carter était mutuelle

En août 2019, il a été signalé que Jenner et Carter avaient choisi de “se séparer à l’amiable” un an après leur mariage indonésien.

À l’époque, le représentant du couple, Scott Newman, a déclaré dans un communiqué que, bien que le couple “s’aime et se respecte”, ils ont réalisé que “c’était la meilleure décision pour que leur relation progresse”.

Étant donné que le mariage des ex n’était pas juridiquement contraignant (ils n’ont jamais obtenu de licence de mariage), ils n’avaient pas à subir le stress du divorce et se sont simplement séparés.

À la suite de leur rupture, la blogueuse lifestyle s’est lancée dans une romance de courte durée avec Cyrus, qui s’est également séparé de son mari Liam Hemsworth le même mois.

Quant à Jenner, il a eu une aventure de trois mois avec le mannequin Josie Canseco, qui s’est terminée en octobre 2019. Il sort actuellement avec le mannequin Maxim Allison Mason.

Il semble que Jenner et Carter se portaient mieux comme amis. Bien qu’ils continuent de s’aimer profondément, être dans une relation ne fonctionnait tout simplement pas en leur faveur.

Bien que de nombreux fans soient convaincus que le duo ravivera leur romance à l’avenir, il semble qu’ils préfèrent ne pas reprendre cette voie et prévoient de continuer à être amicaux.